10 polémicas de Elon Musk en los últimos años

(CNN Español) -- No es una novedad que Elon Musk esté en el centro de atención y, en varias ocasiones, también sea el centro de la polémica.

La más reciente: La novela de la compra de Twitter y una investigación federal en su contra por esta transacción.

Y el escándalo de un romance escondido que estalló hace unos meses: el periódico The Wall Street Journal informó en julio que Musk tuvo un romance con Nicole Shanahan, la esposa de Sergey Brin, cofundador de Google y un viejo amigo del CEO de Tesla y SpaceX. La breve relación con Shanahan se habría dado en diciembre de 2021 mientras ella y Brin estaban separados pero aún vivían juntos.

Musk negó el romance a través de su cuenta de Twitter: "Trabajo muchas horas, así que no hay mucho tiempo para travesuras. ¡Ninguna de las personas clave involucradas en estas supuestas fechorías fue siquiera entrevistada!".

Esta ha sido la tónica en la vida de Musk, quien se ha caracterizado como un empresario con comportamiento errático o en contra de las normas establecidas.

A continuación, te presentamos otras polémicas del multimillonario en los últimos años.

1. La compra de Twitter

La novela sobre la adquisición de Twitter por parte de Musk tuvo, durante muchos meses, un desenlace pendiente.

Podríamos decir que todo comenzó desde inicios de 2022, cuando el empresario comenzó a aumentar su participación en la plataforma de redes sociales.

Desde ahí, la situación escaló poco a poco: desde el acuerdo para comprar Twitter por US$ 44.000 millones del 25 de abril (y poco antes un puesto aceptado y rechazado en el consejo de la empresa de redes sociales), hasta su intención oficial del 8 de julio de terminar con el acuerdo.

Unos días después, el 12 de julio, se dio a conocer que Twitter demandó al multimillonario en un esfuerzo por obligarlo a cumplir con su acuerdo de compra. Una jueza dictaminó que la demanda debe ser resuelta en un juicio, pero pausó el juicio en octubre y le dio una fecha límite a Musk para cerrar el trato.

Finalmente, tras muchos obstáculos, un juicio detenido y una investigación federal contra el empresario por este negocio, Elon Musk adquirió Twitter el 27 de octubre, con un mensaje a los inversionistas: que no quiere que la red social se convierta en un "infierno sin límites para todos donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias".

2. Los hijos de Musk

Hasta junio de 2022, sabíamos que Elon Musk tenía siete hijos: en su primer matrimonio con Justine Wilson tuvo cinco y dos más con la cantante canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes.

Pero en julio se dio a conocer que Musk tuvo mellizos en 2021 con una ejecutiva de Neuralink, otra de las compañías del multimillonario. Los vínculos profesionales de Zilis con Musk se remontan al menos a abril de 2016, según su perfil de LinkedIn.

Si bien esto no ha destapado hasta ahora un escándalo, sí recuerda la polémica relación que ha tenido Musk con una de sus hijas, Vivian Jenna Wilson, quien solicitó en junio a un tribunal de California que le reconozca su nuevo nombre y género, al señalar que ya no desea tener ninguna relación con su padre multimillonario "de ninguna manera".

3. Acusaciones de acoso sexual

En mayo de este año, Musk negó, a través de su cuenta de Twitter, las acusaciones de que acosó sexualmente a una auxiliar de vuelo de SpaceX en 2016.

Musk dio su postura en Twitter sobre este tema luego de que el medio Business Insider informara que SpaceX pagó un acuerdo de US$ 250.000 en 2018 después de que una asistente de vuelo de SpaceX denunciara una conducta sexual inapropiada contra el multimillonario.

Citando documentos y entrevistas que realizó, Business Insider informó que "la asistente trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX. La mujer acusó a Musk de exponerle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y le ofreció comprarle un caballo a cambio de un masaje erótico".

En su solicitud a Business Insider para que le diera más tiempo para responder a las acusaciones, Musk dijo que había "mucho más en esta historia". "Si estuviera inclinado a involucrarme en acoso sexual, es poco probable que esta sea la primera vez en toda mi carrera de 30 años que sale a la luz", agregó a Business Insider. El medio también señaló que Musk caracterizó la historia como un "golpe con motivaciones políticas". Poco después, el empresario negó haber respondido preguntas al medio.

4. Ofensas a políticos

Vayamos a 2021. El 13 de diciembre de ese año, la revista Time nombró a Elon Musk como persona del año. Por supuesto que eso le valió estar en los reflectores, pero lo que hizo poco después lo alumbró aún más.

Apenas habían pasado unos días del anuncio de Time cuando Musk recurrió a Twitter para lanzar ataques personales contra la senadora Elizabeth Warren luego de que la legisladora dijera que él "realmente debería pagar impuestos".

"Me recuerdas cuando era un niño y la mamá enojada de mi amigo simplemente gritaba al azar a todos sin ninguna razón", tuiteó Musk a la demócrata de Massachusetts. "Por favor, no llame al gerente por mi culpa, senadora Karen (nombre que en internet se utiliza en varias ocasiones de forma peyorativa)".

Y algo similar ya había pasado. Un mes antes, en noviembre, luego de un tuit del senador de Vermont Bernie Sanders argumentando que los "extremadamente ricos paguen su parte justa", Musk respondió: "Sigo olvidando que todavía estás vivo".

5. Musk y la SEC

Una de las grandes batallas entre Musk y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC por sus siglas en inglés) fue en 2018.

El 7 de agosto de ese año, Musk anunció, a través de Twitter, que estaba estudiando la posibilidad de hacer privada a Tesla. Afirmó además que la financiación estaba asegurada.

Tres días después, dos accionistas presentaron demandas en las que acusaron a Tesla y a Musk de violar la ley federal de valores al hacer supuestamente declaraciones falsas para impulsar el precio de las acciones de la compañía. El tuit de Musk sobre la obtención de financiación para hacer privada a Tesla del 7 de agosto impulsó el precio de las acciones de la empresa inmediatamente. Pero en los días siguientes, perdió la mayor parte de esas ganancias, reaccionando, al menos en parte, a los informes de Bloomberg y el Wall Street Journal de que la SEC estaba investigando la afirmación de Musk.

El 24 de agosto, el empresario afirmó en un comunicado que tenía la intención de mantener la empresa en bolsa tras consultar con el consejo de administración.

Sin embargo, esto no detuvo la sanción contra Musk. El 27 de septiembre la SEC lo demandó por hacer declaraciones "falsas y engañosas" a los inversores de Tesla a través de Twitter el 7 de agosto. Y, luego de dos días, Musk llegó a un acuerdo con la SEC por los cargos de fraude, en el cual el empresario dejaría de ser el presidente de Tesla y pagaría una multa de US$ 20 millones.

Y la relación turbulenta entre Musk y la SEC continúa vigente. En una presentación regulatoria de este lunes, Tesla informó que el pasado 13 de junio recibió una nueva citación de la SEC, que está relacionada con el cumplimiento del acuerdo al que se llegó en 2018.

6. El hombre de la cueva

En fechas similares a la batalla legal con la SEC, Musk se vio envuelto en otra polémica.

El 17 de septiembre de 2018, Vernon Unsworth, el espeleólogo que ayudó a rescatar a 12 niños y su entrenador de fútbol de una cueva inundada en Tailandia en julio de ese año, presentó una demanda por difamación contra Musk en un tribunal federal de California.

Musk se enfadó con Unsworth después de que el espeleólogo criticara los intentos de Musk de ayudar en el rescate de la cueva tailandesa construyendo un submarino en miniatura.

En Twitter, Musk afirmó sin fundamento que Unsworth era un "pedófilo". Musk redobló su afirmación en otros tuits, que luego borró. El 6 de diciembre de 2019, un jurado decidió que Musk no difamó a Unsworth.

7. Tensión con la ONU

Elon Musk ha tenido intercambios tensos hasta con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En noviembre de 2021, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés), David Beasley, desafió a los ultrarricos, y en particular a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Musk, a "dar un paso adelante ahora, de una sola vez", para ayudar a resolver el hambre en el mundo.

"US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es complicado", dijo Beasley en el programa “Connect the World” de CNN con Becky Anderson. Esa suma equivaldría a aproximadamente el 2% de la riqueza neta que Musk tenía en aquel momento.

Musk no tardó en responder. Ese mismo día, se ofreció a vender algunas de sus acciones de Tesla "ahora mismo" si la ONU podía demostrar que US$ 6.000 millones resolverían el hambre en el mundo.

"US$ 6.000 millones no resolverán el hambre en el mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición. Una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debida a las crisis covid/conflictiva/climática", declaró Beasley.