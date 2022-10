El Gran Premio de México 2022 repite el podio del año pasado: Verstappen, Hamilton y "Checo" Pérez

(CNN Español) -- El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de México de la Fórmula 1, resultado con el que sigue reforzando su estatus de bicampeón mundial de la temporada 2022.

El podio de la carrera lo completaron el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (de Red Bull).

El año pasado, el GP de México tuvo el mismo podio que el de este domingo: Verstappen en primero, Hamilton en segundo y Pérez en tercero.

Verstappen, que el sábado consiguió la "pole position", dominó el Gran Premio de México desde el inicio de la carrera. Hamilton, su perseguidor más cercano, se quedó casi 15 segundos detrás del neerlandés, mientras que "Checo" Pérez estuvo casi 20 segundo atrás de su compañero de equipo.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022