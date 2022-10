El premio mayor del Powerball crece hasta un estimado de US$ 1.000 millones después de que ningún boleto acertara todos los números ganadores en el sorteo del sábado

Histórico premio de Mega Millions será dividido 0:43

(CNN) -- Un afortunado jugador de lotería podría recibir un gran premio en la noche de Halloween, pues el premio mayor del Powerball aumentó a un estimado de US$ 1.000 millones, con el próximo sorteo que se realizará este lunes.

El premio mayor está a punto de alcanzar la marca de los US$ 1.000 millones después de que en el sorteo del sábado nadie acertara los cinco números y el Powerball para reclamar el premio de casi US$ 825 millones.

Es apenas la segunda vez en los 30 años de historia del Powerball que el premio mayor alcanza los US$ 1.000 millones, según la lotería.

Los números ganadores del sábado fueron: 19, 31, 40, 46, 57, con un Powerball de 23.

Siete boletos acertaron cinco números, pero no el Powerball, según la Asociación de Lotería Multiestatal. Seis boletos ganaron un premio de US$ 1 millón, y un boleto vendido en Florida ganó US$ 2 millones al incluir la función Power Play.

Si alguien gana el premio mayor del lunes, será el segundo premio más grande de la historia del Powerball, según un comunicado de la lotería. El premio mayor más grande fue de US$ 1.586 millones, que se ganó el 13 de enero de 2016.

"El premio mayor de Powerball fue alcanzado por última vez el 3 de agosto, cuando un boleto en Pensilvania acertó las cinco bolas blancas y la Powerball roja para ganar un premio mayor de US$ 206,9 millones", dijo Powerball en un comunicado. "Desde entonces, ha habido 37 sorteos seguidos sin ganador del gran premio. El sorteo de este lunes por la noche será el 38º sorteo de la racha del premio mayor".