Las autoridades de Corea del Sur dicen que no tenían pautas para manejar las grandes multitudes de Halloween

Estampida de Halloween deja al menos 154 muertos 2:59

(CNN) -- Las autoridades de Corea del Sur dijeron este lunes que no tenían pautas para manejar las grandes multitudes que se reunieron para las festividades de Halloween en Seúl, mientras las familias en el país y en todo el mundo lloran a las 154 víctimas de una avalancha humana de este sábado por la noche.

La aglomeración tuvo lugar en los estrechos callejones iluminados con luces de neón del popular distrito de vida nocturna Itaewon, donde testigos describieron que no podían moverse ni respirar mientras miles de personas estaban hombro con hombro en una calle de no más de 4 metros de amplitud.

Las familias pasaron gran parte del domingo reuniéndose en los centros de información donde las autoridades compilaron detalles de los muertos y heridos y contactando morgues y hospitales en un intento desesperado por localizar a los familiares desaparecidos.

Ahora que todas las víctimas han sido identificadas, el pánico se ha transformado en duelo nacional mientras el país lidia con uno de los peores desastres de su historia, mientras que los padres de víctimas que están en otros países hacen arreglos para sus hijos fallecidos en un país extranjero.

El lunes 31 de octubre se instalaron altares conmemorativos oficiales en el centro de Seúl. Fotos de lugar mostraron multitudes visitando el homenaje. Muchos estaban llorando y sosteniendo flores blancas; otros se arrodillaron y se inclinaron profundamente ante el altar.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, su esposa, Kim Keon-hee, y altos funcionarios, incluidos el primer ministro y el alcalde de Seúl, se unieron a los dolientes.

Muchas tiendas y negocios cerraron para observar un período de luto nacional de una semana. Partes del centro de Seúl estaban casi desiertas, algo muy inusual en una capital generalmente bulliciosa que alberga a unos 10 millones de personas.

La gente también presentó sus condolencias en un homenaje improvisado en Itaewon, afuera de una estación de metro cerca del callejón donde ocurrió el aplastamiento. La entrada de la estación está adornada con hileras de flores y ofrendas como notas escritas a mano, botellas del licor coreano soju y vasos de papel llenos de bebidas.

Entre los dolientes se encontraba un grupo cívico de familias del desastre del ferry Sewol, que mató a 304 personas, en su mayoría adolescentes en un viaje escolar, cuando el barco se hundió en 2014.

“Como alguien que ha sufrido el mismo dolor, mi corazón está desgarrado y me quedo sin palabras”, dijo uno de los miembros del grupo a los periodistas en el memorial, y dijo que las familias estaban entristecidas de ver “un gran desastre como este repetido”.

Hay preguntas sobre la cantidad de policías en Seúl

Justo al final de la calle, la entrada al callejón fue acordonada. Había personal de seguridad montando guardia mientras equipos forenses vestidos con trajes protectores blancos registraban el área, aún llena de basura y escombros.

En medio del dolor, han surgido preguntas sobre el manejo del incidente por parte del gobierno y una aparente falta de control de multitudes antes de la tragedia.

Varios testigos presenciales y sobrevivientes dijeron que habían visto pocos o ningún policía en el área antes de que la situación empeorara.

Más temprano este domingo, el ministro del Interior y Seguridad dijo que solo se había desplegado un nivel “normal” de personal de seguridad en Itaewon porque la multitud allí no parecía inusualmente grande, mientras que se había enviado un “número considerable” de policías a otra parte de Seúl en respuesta a las protestas esperadas.

Pero, frente a la reacción violenta de los políticos coreanos y en las redes sociales, las autoridades parecieron cambiar de rumbo este lunes y dijeron que habían desplegado alrededor de 137 personas en Itaewon esa noche, en comparación con entre 30 y 70 personas en años anteriores antes de la pandemia.

“Para el festival de Halloween de esta época, debido a que se esperaba que mucha gente se reuniera en Itaewon, entiendo que se prepararon poniendo más fuerza policial que otros años”, dijo Oh Seung-jin, director de investigación de delitos violentos. división de la Agencia Nacional de Policía.

Sin embargo, admitió, “actualmente no existe un manual de preparación separado para tal situación en la que no hay un organizador y se espera una reunión de una multitud”. Además, la policía se había desplegado no para el control de multitudes, sino para la prevención del delito y para prevenir “diversas actividades ilegales”.

Kim Seong-ho, director de la división de gestión de desastres y seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad, se hizo eco de estos comentarios y dijo que no tenían “directrices o un manual” para una “situación sin precedentes”.

¿Quiénes son las víctimas de la tragedia?

Las víctimas eran en su mayoría jóvenes que habían ido a Itaewon el sábado por la noche, ansiosos por las primeras celebraciones de Halloween en Corea del Sur en años sin restricciones por el covid. De los 154 muertos, al menos 99 eran adolescentes o veinteañeros, dijeron las autoridades el domingo.

Al menos 26 eran de países como Estados Unidos, China, Irán, Tailandia, Sri Lanka, Japón, Australia, Noruega, Francia, Rusia, Austria, Vietnam, Kazajstán y Uzbekistán.

La información sobre las víctimas comenzó a filtrarse este lunes 31 de octubre cuando los funcionarios notificaron a las familias y comenzaron a hacer arreglos.

Seis estudiantes que asistían a escuelas en Seúl, uno de primaria y cinco de secundaria, estaban entre los muertos, así como tres maestros, dijo el Ministerio de Educación de Corea.

Tres militares de Corea del Sur también se encontraban entre los muertos, dijo un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea.

Se identificaron dos estudiantes universitarios estadounidenses: Steven Blesi de Georgia y Anne Gieske de Kentucky, ambos en su tercer año.

El padre de Blesi, Steve Blesi, dijo que su hijo “siempre había sido un aventurero”. Era un Eagle Scout, le gustaba el baloncesto y quería aprender varios idiomas, dijo.

“Tal vez en una media hora antes de que ocurriera este evento trágico, le envié un mensaje de texto en WhatsApp … 'Sé que estás fuera de casa. Mantente a salvo. Te amo'. Y nunca obtuve una respuesta”, dijo Steve. “Tenía un futuro increíblemente brillante que ahora se ha ido”.

Dan Gieske, el padre de Anne, dijo en un comunicado el domingo por la noche que la familia estaba “completamente devastado y con el corazón roto”, y dijo que Anne era “una luz brillante que todos amábamos”.

Anne era estudiante de enfermería y estaba estudiando en Seúl este semestre, dijo el presidente de la Universidad de Kentucky.

El padre de Mei Tomikawa, una estudiante de intercambio japonesa de 26 años que murió en la aglomeración, dijo a la emisora pública japonesa NHK que estaba “preparado para lo peor” cuando no pudo comunicarse con ella.

Ella estaba estudiando coreano antes de comenzar la escuela en Seúl, dijo el padre cuando habló con la emisora antes de viajar de Japón a Corea del Sur este lunes.

“Traté de llamarla para advertirle que tuviera cuidado, pero nunca contestó su teléfono”, dijo, según NHK. “Era una gran hija… Quiero ver a mi hija lo antes posible”.

La familia de Grace Rached, una víctima australiana, también emitió un comunicado este lunes describiéndola como “una productora de cine talentosa a la que le apasionaba marcar la diferencia”.

“Extrañamos a nuestro hermoso ángel Grace, quien iluminó una habitación con su sonrisa contagiosa. Grace siempre hizo que los demás se sintieran importantes y su amabilidad dejó una impresión en todos los que conoció. Grace siempre se preocupó por los demás y todos la amaban”, escribió la familia.

Las autoridades ahora están trabajando con embajadas extranjeras y familias en el extranjero, ofreciendo apoyo con arreglos funerarios. A medida que avanza la semana, es probable que surjan más nombres y rostros de las personas que fallecieron, ya que la nación busca respuestas sobre cómo un desastre de este tipo, en un área conocida por estar abarrotada en Halloween, con festividades planeadas semanas, podría se han desplegado.