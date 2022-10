Corea del Norte les advierte a EE.UU. y Corea del Sur sobre "medidas graves" si no detienen los ejercicios militares a gran escala

Corea del Norte prueba más misiles balísticos 0:46

(CNN) -- Corea del Norte pidió a Estados Unidos y Corea del Sur que detengan los ejercicios militares a gran escala en la región, dijo este lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado.

"La situación en la península de Corea y sus alrededores volvió a entrar en la fase de confrontación seria de poder debido a los movimientos militares incesantes e imprudentes de Estados Unidos y Corea del Sur", se lee en el comunicado.

Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron este lunes una serie de ejercicios aéreos militares a gran escala para fortalecer la disuasión contra posibles provocaciones de Corea del Norte. Los simulacros incluirán más de cien aviones de combate y se llevarán a cabo sobre el espacio aéreo de Corea del Sur del 31 de octubre al 4 de noviembre.

El portavoz también advirtió que el gobierno de Corea del Norte podría tomar “medidas de respuesta más poderosas” si continúan los simulacros.

"Si Estados Unidos persiste continuamente en las graves provocaciones militares, la RPDC tomará en cuenta medidas de respuesta más poderosas”, indicó el comunicado.

“Si Estados Unidos no quiere ninguna medida grave que no se adapte a sus intereses de seguridad, debe detener los ejercicios de guerra inútiles e ineficaces de inmediato. Si no, tendrá que asumir totalmente la culpa de todas las consecuencias”, advirtió el comunicado.