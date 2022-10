Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, tuitea una teoría de la conspiración sobre el ataque a Paul Pelosi

Musk compra Twitter: ¿quiénes ganan y quiénes pierden? 1:50

(CNN) -- Elon Musk dio crédito este domingo a una teoría de conspiración marginal sobre el ataque violento contra Paul Pelosi.

El nuevo propietario de Twitter tuiteó un enlace a un artículo lleno de afirmaciones sin fundamento sobre Pelosi. El artículo fue publicado en un sitio web que pretende ser un medio de comunicación.

Musk, que tiene 112 millones de seguidores en la plataforma que ahora posee, publicó la historia sin fundamento sobre Pelosi en respuesta a un tuit de Hilary Clinton a las 8:15 am ET. Más tarde eliminó el tuit alrededor de las 2 p.m., pero no sin antes acumular más de 28.000 retuits y 100.000 me gusta.

Con un vínculo a una historia de Los Angeles Times sobre el presunto atacante de Pelosi, Clinton escribió: “El Partido Republicano y sus portavoces ahora difunden regularmente el odio y trastornan teorías de conspiración. Es impactante, pero no sorprendente, que la violencia sea el resultado. Como ciudadanos, debemos responsabilizarlos por sus palabras y las acciones que siguen”.

Policía da detalles sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi

En respuesta, Musk se vinculó a la historia sin fundamento y escribió: “Existe una pequeña posibilidad de que haya más en esta historia de lo que parece”.

En 2016, el mismo sitio web afirmó falsamente que Clinton había muerto y que la persona en la campaña presidencial no era Clinton sino su doble de cuerpo.

La publicación de Musk se produce en medio de preocupaciones sobre cómo el multimillonario administrará Twitter y si la desinformación y el odio tendrán una plataforma más grande en el sitio.

Un portavoz de Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

La adquisición de Musk, que se finalizó el jueves por la noche, no solo tiene el potencial de crear revuelo para los empleados de Twitter (TWTR), sino también para los cientos de millones de personas en todo el mundo que usan la plataforma a diario. También podría afectar las próximas elecciones intermedias en EE.UU., si Musk cumple su promesa de restaurar las cuentas de los usuarios que anteriormente estaban excluidos de la plataforma, en particular el expresidente de EE.UU. Donald Trump, y limitar las restricciones de contenido de la compañía.

En las primeras semanas después de acordar comprar la compañía en abril, y antes de su movimiento inicial para abandonar el acuerdo, Musk enfatizó repetidamente que su objetivo era reforzar la “libertad de expresión” en la plataforma y trabajar para “desbloquear” el "extraordinario potencial" de Twitter. El CEO de Tesla sugirió que repensaría el enfoque de Twitter para la moderación de contenido y las prohibiciones permanentes, con impactos potenciales en el discurso civil y el panorama político. También habló sobre su deseo de eliminar los bots de la plataforma, incluso cuando más tarde hizo que la cantidad de bots fuera un punto central en su argumento para abandonar el acuerdo.

