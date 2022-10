Estrenos musicales de la semana: Lasso presenta “Corriendo con tijeras”, Paula Arenas canta “Un día a la vez”

Conoce a la cantante y compositora colombiana Paula Arenas 1:38

(CNN Español) – Esta semana, nuestra lista de estrenos musicales la encabezan Lasso y Paula Arenas. El venezolano presentó su sencillo “Corriendo con tijeras”, mientras que la colombiana le canta a la salud mental en “Un día a la vez”.

También en nuestra lista se encuentran Pol Granch, quien presentó nuevo disco, Reik y Rusherking, Don Omar y lo nuevo de Morat y Feid.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables de la última semana de octubre de 2022. Mira la lista de estos estrenos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana:

Lasso, “Corriendo con tijeras”

El cantante venezolano Lasso presentó el pasado jueves “Corriendo con tijeras”, una canción en la que, explica, le canta a los amores tóxicos. De ahí que haya usado la metáfora de correr con tijeras para hablar de esas relaciones que tarde o temprano te infligirán algún tipo de daño.

“Cuando estábamos pequeños nuestros padres nos prevenían constantemente sobre los peligros de la vida, y tal vez el más cliché de todos era o no correr en piscinas o no correr con tijeras. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente te ibas a hacer daño. Pues qué tal si esta supuesta tijera no es un objeto peligroso como un cuchillo, una sierra eléctrica o un lego, qué tal si estas tijeras son una persona, una relación tóxica. Y correr no es correr, sino estar. Entonces Corriendo con tijeras se convierte en estando con una persona en una relación tóxica”, explicó Lasso en su cuenta de Instagram.

El tema le sigue a éxitos como “Ojos marrones”, del cual hizo un remix con Sebastián Yatra, “Yo-yo”, “Algodón”, y “Dios”.

Paula Arenas, “Un día a la vez”

La cantautora colombiana Paula Arenas regresa a nuestra lista de estrenos musicales con su nuevo sencillo, “Un día a la vez”. Una canción que nació en un momento de reflexión y de su lucha contra la depresión y la ansiedad.

Arenas fue documentado su experiencia en una serie de videos confesionales que publicó tanto en su cuenta de Instagram como en TikTok. La cantante abrió su corazón y habló, en la primera entrega, de lo difícil que ha sido el 2022 para ella y sobre cómo ha estado luchando contra sus propios demonios.

“Este año ha sido difícil para mí y quiero abrirme con ustedes. Todos pasamos por momentos difíciles día a día, y creo que lamentablemente somos nosotros mismos quienes más daño nos hacemos. Ojalá podamos vivir Un día a la vez”, dijo Arenas en la publicación.

El videoclip del tema estuvo dirigido y animado por el esposo de Arenas, el diseñador Beto Pérez Fleta.

Manuel Turizo y María Becerra, “Éxtasis”

El cantante colombiano Manuel Turizo y la “nena de Argentina”, María Becerra, llegan a nuestra lista de estrenos musicales con su más reciente colaboración, “Éxtasis”.

El tema, que habla del inicio de una relación amorosa, fue compuesto por los intérpretes junto a Julián Turizo, Miguel Andrés Martínez y Juan Diego Medina. La canción fue producida por Slow y La Industria INC.

“Me siento muy feliz de ver lo que estoy logrando con mi música, este es un tema muy bonito lleno de amor como todo lo que hago para mis fanáticos y espero seguir sorprendiéndolos con más canciones y más de lo que amo hacer que es música”, dijo Turizo sobre el sencillo a través de un comunicado.

“Éxtasis” es parte de “2000”, el tercer álbum de estudio de Turizo.

Pol Granch, “Amor escupido”

El cantante y actor español Pol Granch presentó el viernes su segundo disco, “Amor escupido”.

“Amor escupido es un disco lleno de dramas y emociones, pero a la vez tremendamente genérico”, explica el madrileño. Su título hace referencia a esos dardos de pasión con forma de canción, dardos escupidos por un joven repleto de dudas que descubre el amor y el desamor en su plenitud. “Es una especie de relato en primera persona de alguien que busca lo que siente”, dijo Granch a través de un comunicado compartido por su disquera, Sony Music.

Granch está actualmente nominado al Latin Grammy 2022 en la categoría mejor nuevo artista. De “Amor escupido” se desprende “Que todo sea probar”, el sencillo con el que presenta la producción.

Reik, Rusherking, “A mi lado”

Finalizamos nuestra lista principal de estrenos musicales con lo nuevo de Reik. Se trata de "A mi lado", una colaboración con el argentino Rusherking.

"Después de unos años de hacer muchas colaboraciones en el mundo urbano, es lindo acercarnos otra vez a un sonido más pop. Sobre todo es emocionante volver acompañados de gente joven que está haciendo cosas nuevas, que tiene los oídos frescos y que al final, inevitablemente no llevan a nosotros a otro lugar. Ha sido una linda experiencia el desarrollar la canción y el video que lo grabamos en la Ciudad de México en una casa abandonada”, dijo Jesús Navarro, vocalista de Reik, sobre el tema.

Otros estrenos musicales destacados de Zona Pop CNN:

Don Omar y Akon, “Good girl”

Morat y Feid, “Salir con vida”

Carlos Baute, “Ni la mitad”

Rauw Alejandro, “Dime quién???”

Juan Gabriel y Anahí, “Déjame vivir”

Lit Killah, “SnipeZ”

Sech, “Ya casi vienen”

Ankhal, “Ankhalino”

Flor de Toloache, “Motherflower”