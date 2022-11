Así llegará España al Mundial de Qatar 2022

Así se sumó Ucrania a la candidatura del Mundial 2030 2:11

(CNN Español) -- Desde que España consiguiera la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica, con un “jogo bonito" a la europea más destacado de las últimas décadas, el famoso “Tiki-Taka”, mucho ha cambiado el fútbol español.

En aquella época, la mayoría de los futbolistas soñaban con llegar a LaLiga de España, entendiendo que era el mejor campeonato del mundo en ese momento. Hoy hay un éxodo generalizado hacia Inglaterra.

Con la retirada de los jugadores más emblemáticos de la selección española que dominó el fútbol durante varios años y con la fuga de talento de España a otras ligas potentes como la Premier, la selección se encuentra un poco a la deriva, haciendo travesía por desierto de la mano del contrastado Luis Enrique, exjugador del Real Madrid y F.C Barcelona y extécnico del Barça en un ciclo glorioso. De momento, la selección española no ha encontrado el camino que le haga reverdecer viejos laureles.

Luis Enrique, al contrario que otros entrenadores, está tratando por hacer una selección de autor, hecha a su medida, para ello no busca los mejores jugadores, sino quizá a aquellos que se ajustan más a su estilo de juego, algo que ha suscitado diferencias entre los medios de comunicación del país.

A Luis Enrique no le importa que los jugadores de su confianza jueguen o no en sus respectivos equipos o que no sean considerados con la categoría suficiente para integrar a "La Roja", como es el caso de Eric García, central del Barcelona, y Marco Asensio, jugador del Real Madrid, entre otros.

Sergio Busquets es el faro de este equipo y el único jugador fijo que aún permanece de aquella selección que ganó el Mundial en 2010. Busquets es quien debería llevar la manija del equipo y marcar el tiempo de juego. Gerard Piqué está en la lista preliminar de convocados, a pesar de su presente flojo con el Barcelona.

A pesar de no estar cerca del nivel que mostró “La Roja” en 2010, la selección española ha conseguido buenos resultados como llegar a las seminales en el último europeo o llegar a la final de la pasada UEFA Nations League, en la que perdió contra Francia con un polémico gol de Mbappé.

Sin embargo, eso no ha significado que los aficionados sientan una gran ilusión por la selección y esperan que el Mundial de Qatar sirva para su consolidación, sobre todo si los jóvenes jugadores emergentes como Ansu Fati, que se esperaba que fuera figura pero tras lesiones ha tenido pocos minutos de juego, el jovencísimo Gavi o Pedri, todos ellos del F.C Barcelona, demuestran el talento que les ha servido para tirar la puerta del vestuario del Barcelona y convertirse en las promesas más emergentes del futbol español.

A finales de septiembre, la selección de Luis Enrique, con más dudas que certezas, se la jugó a todo o nada contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. España no era la favorita por jugar de visitante y además por necesitar únicamente la victoria, pero en una gran asociación de Nico Williams y Álvaro Morata y una excelsa actuación de Unai Simón, que fue el mejor jugador del partido, sirvió para que los españoles se llevaran la victoria.

De esa manera, se clasificaron para la Final Four de la UEFA Nations League que se jugarán el próximo año, algo que sin duda les dará moral antes de la concentración definitiva para el Mundial de Qatar.

España llega al Mundial en la posición 7 del ranking global de la FIFA, habiendo perdido el sexto puesto (en el que quedó Italia, que no jugará en Qatar) en la clasificación de octubre, la última antes del torneo.

Últimos resultados de la selección de España antes del Mundial de Qatar

Portugal 0-1 España (27 de septiembre, Nations League)

España 1-2 Suiza (24 de septiembre, Nations League)

España 2-0 República Checa (12 de junio, Nations League)