FBI identifica a mujer hallada muerta hace casi 50 años usando ADN y genealogía

(CNN) -- Una mujer hallada muerta en Cape Cod, Massachusetts en 1974 fue identificada casi 50 años después usando "genealogía de investigación", anunció este lunes el agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Joseph R. Bonavolonta.

Anteriormente apodada la "Dama de las dunas" debido a que la encontraron en las dunas de arena en Provincetown, las autoridades la identificaron como Ruth Marie Terry, de 37 años. Antes de su identificación, era la víctima de homicidio no identificada de mayor edad en el estado de Massachusetts, dijo Bonavolonta.

El fiscal federal adjunto de Massachusetts, Josh Levy, calificó el anuncio de este lunes como “resultado del trabajo policial incansable y excepcional y del trabajo de las fuerzas del orden”.

El uso de la genealogía de investigación por parte de las fuerzas del orden combina el uso del análisis de ADN con “la investigación genealógica tradicional y los registros históricos para generar pistas de investigación de crímenes violentos sin resolver”, dijo Bonavolonta.

Terry fue encontrada el 26 de julio de 1974. Su causa de muerte se determinó en ese momento como un golpe en la cabeza, varias semanas antes, dijo Bonavolonta. Le faltaban las manos de su cuerpo y su cabeza estaba “casi cortada”, agregó.

La Oficina de Campo del FBI en Boston dijo en un comunicado de prensa que las manos de Terry fueron “presuntamente removidas por el asesino para que no pudiera ser identificada a través de las huellas dactilares”.

Bonavolonta, a quien se unieron en una conferencia de prensa representantes de la Policía Estatal de Massachusetts, la Policía de Provincetown, la Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal de Distrito de Cape and Islands, también dijo que su investigación ahora se centrará en encontrar al asesino de Terry.

“Estamos decididos y seremos persistentes en nuestra búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias”, dijo Bonavolonta.

Bonavolonta agregó que Terry nació en Tennessee en 1936 y que tenía vínculos con California, Massachusetts y Michigan. Era hija, hermana, tía, esposa y madre. Los miembros de la familia de Terry fueron notificados de su identificación solo unas horas antes de la conferencia de prensa del lunes, dijo.

“Si Ruth Marie no hubiera conocido a su agresor en 1974, hoy podría tener 86 años. Si la persona responsable del crimen tenía entre 20 y 30 años, tendría entre 60 y 70 años. Si fuera un poco mayor, bien podría estar muerto. Pero supondremos que no lo es. Y seguiremos cada pista para llevar a esta persona ante la justicia”, dijo el fiscal de distrito de Cape and Islands, Michael O’Keefe.

Taliah Miller de CNN contribuyó a este reporte