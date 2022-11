El tan esperado Parque Ghibli, en Japón, ya está abierto

Así es el parque de atracciones de Studio Ghibli 1:36

(CNN) -- Los fanáticos del Studio Ghibli tienen otro motivo para viajar a Japón. Un nuevo parque temático dedicado a las producciones de la popular compañía de animación finalmente abrió en la prefectura de Aichi, a menos de una hora en tren desde Kioto.

El Parque Ghibli, que abrió sus puertas este martes 1 de noviembre, da vida a algunos de los personajes y escenas más queridos de las animaciones del estudio dentro del Parque Aichi Earth Expo Memorial, los antiguos terrenos de la Expo 2005.

“En los últimos tres años, hemos estado en una situación muy difícil debido al covid-19, pero incluso en medio de la pandemia había una gran alegría... Siento que la inauguración de esta exposición en este momento, cuando estamos enfrentando y superando firmemente el covid-19, tiene un gran significado", dijo Koji Hoshino, presidente de Studio Ghibli Co., durante un evento celebrado unos días antes de la inauguración oficial del parque.

Desde que comenzó la construcción, en 2020 (la noticia había sido difundida unos años antes), se han compartido pequeños fragmentos del diseño del parque.

Ahora que está abierto, los fans de las obras del estudio de animación japonés pueden buscar espíritus de hollín en la casa de Satsuki y Mei, de "Mi vecino Totoro", o sentarse tranquilamente en un tren junto a Sin Cara, de "El viaje de Chihiro".

publicidad

Para aquellos que no están familiarizados con las obras del Studio Ghibli, "Mi vecino Totoro" es una animación de 1988 sobre dos hermanas jóvenes, Satsuki y Mei, que se hacen amigas de las criaturas fantásticas en su nuevo hogar en el campo mientras esperan que su madre se recupere de una larga enfermedad.

"El viaje de Chihiro" es una animación —ganadora de un premio de la Academia— sobre una niña valiente llamada Chihiro y su aventura mágica para salvar a sus padres y amigos.

Ante todo un parque

Según los involucrados en el desarrollo del Ghibli Park, los visitantes no se encontrarán con un típico parque temático.

El sitio web del parque incluso advierte que "no hay grandes atracciones ni paseos en el Parque Ghibli".

En cambio, anima a los huéspedes a que "den un paseo, sientan el viento y descubran las maravillas".

"Aunque estoy ansioso por la apertura del parque, también me preocupa pensar si la gente realmente vendrá y lo disfrutará", dijo el director Goro Miyazaki, hijo del cofundador de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, durante un evento promocional previo a la inauguración del parque.

En cuanto a la inspiración del parque, el director dice que fue diseñado pensando en los lugareños.

"La gente piensa que es un parque temático, pero lo que siempre he querido es que simplemente sea un parque. Creo que los parques están destinados ante todo a la gente del lugar, así que quiero que la gente de Aichi lo ame más que nadie. Incluso si los visitantes no vienen al principio, me encantaría que los locales pudieran echar un vistazo a la entrada y visitar la exposición".

Cinco áreas incluyendo una ciudad de Ghubli interior

Con una extensión de alrededor de unos 70.000 metros cuadrados, el Ghibli Park finalmente tendrá cinco áreas diferentes. Actualmente, tres están abiertas a los visitantes.

El Gran Almacén de Ghibli es el área principal del parque.

Es una gran "ciudad" llena de calles, exhibiciones y escenas famosas de las películas del Studio Ghibli, incluido el Robot Soldier, de "Castle in the Sky", y un Catbus de tamaño real, de "Totoro".

Un cine proyecta cortometrajes disponibles exclusivamente en el nuevo parque y en el Museo Ghibli, en Tokio.

También hay salas de juegos para niños, calles retro, tiendas de regalos y dos cafeterías.

La segunda área ahora abierta a los visitantes es la Colina de la Juventud, donde los visitantes pueden encontrar la tienda de antigüedades de "Susurros del corazón", un musical romántico, y su película derivada "El regreso del gato".

También posee un mirador con una vista panorámica del parque.

El Bosque Dondoko, la tercera región actualmente inaugurada, está dedicada a "Mi vecino Totoro". Cuenta con la casa de la película y un parque infantil con el tema de Totoro.

Las dos áreas que aún no se han abierto son la Aldea Mononoke, que hace referencia a la "Princesa Mononoke" y sus aventuras entre los grandes dioses animales del bosque, y el Valle de las Brujas, que incluirá algunas partes de "El increíble castillo vagabundo", sobre una joven sombrerera que accidentalmente queda atrapada en una guerra, y "Kiki: entregas a domicilio", sobre una joven bruja seria y trabajadora. (La representación de un artista muestra una taza de té decorada con el gato de Kiki, Jiji).

Según los funcionarios del Parque Ghibli, tanto la Aldea Mononoke como el Valle de las Brujas abrirán sus puertas en 2023.

¿Cómo visitar el Parque Ghibli?

El Ghibli Park está abierto de 10 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes (excepto durante las vacaciones escolares) y de 9 a.m. a 5 p.m. en días festivos y fines de semana. Cierra los martes (a menos que el martes sea festivo).

No hay un boleto de admisión general para el parque. En cambio, es necesario reservar con anticipación los boletos para cada una de las áreas, con costos que van desde los 1.000 Yuanes o US$ 6,70 (para la Colina de la Juventud y el Bosque Dondoko) hasta los 2.500 o US$ 16,90 (para el Gran Almacén de Ghibli, los fines de semana y días festivos).

Aún no está habilitada la opción de realizar reservas a través de la web oficial del parque. Por ahora, los visitantes deben reservar sus boletos y seleccionar los horarios de entrada para las diferentes áreas en este sitio web de reserva de boletos (solo en japonés).

El Parque Aichi Earth Expo Memorial está ubicado al este de la ciudad de Nagoya, que está a menos de dos horas de Tokio o a unos 50 minutos de Osaka y Kioto en tren.