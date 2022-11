Tom Brady se sincera sobre su divorcio con Gisele Bündchen

Brady y Bunchden se separan 1:11

(CNN) -- Tom Brady se ha sincerado sobre su divorcio de la que fue su esposa durante 13 años, Gisele Bündchen, diciendo que se está centrando en su familia y en el fútbol americano en medio de una "situación muy amistosa".

"Creo que hay muchos profesionales en la vida que pasan por cosas con las que deben lidiar en el trabajo y con las que lidian en casa", dijo el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers en su podcast semanal el lunes, unos días después de que él y Bündchen anunciaran su divorcio.

"Obviamente, la buena noticia es que es una situación muy amistosa, y estoy realmente centrado en dos cosas: cuidar de mi familia, y ciertamente de mis hijos, y en segundo lugar hacer el mejor trabajo que pueda para ganar partidos. Eso es lo que hacen los profesionales".

Hablando con el comentarista deportivo Jim Gray en su aparición semanal en su podcast "Let's Go!", Brady añadió: "Te centras en el trabajo cuando es el momento de trabajar, y luego cuando llegas a casa, te centras en las prioridades que hay en casa. Todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que seguiré haciendo mientras trabaje y mientras sea padre".

Gray le preguntó a Brady si es un reto compartimentar entre las dos cosas.

"Creo que eso es ser un profesional", dijo Brady. "He lidiado con muchas situaciones desafiantes dentro y fuera del campo a lo largo de 23 años, y mucho de ello se desarrolla frente a mucha gente".

"Así que creo que lo interesante para un jugador de fútbol americano y un atleta en general es que estás expuesto, siempre digo que no somos actores aunque salgamos en la televisión. Somos nosotros mismos ahí afuera".

"Intentamos hacerlo lo mejor posible. Así es como la gente me ha llegado a conocer a lo largo de los años, por estar en la televisión, y ese es mi auténtico yo que está ahí fuera para competir con mis compañeros de equipo cada día y estás dando todo lo que puedes al equipo".

"Todo el mundo pasa por cosas diferentes. Todos tenemos nuestros propios retos en la vida. Todos somos humanos. Hacemos lo mejor que podemos", añadió.

Brady y Bündchen anunciaron cada uno en Instagram su divorcio el viernes.

Brady, de 45 años, se había retirado de la NFL en febrero, para luego revertir esa decisión. Se tomó una licencia de 11 días en agosto para "lidiar con asuntos personales", según su entrenador en jefe Todd Bowles.

En una conversación reciente en su podcast, Brady habló de algunos de los costos personales de jugar en la NFL durante dos décadas.

"No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado los cumpleaños con las personas que me importan que nacieron desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales y no puedo estar en las bodas", dijo Brady.

Mientras tanto, en una entrevista con la revista Elle publicada en septiembre, Bündchen, de 42 años, dijo que tenía "preocupaciones" sobre el regreso de su marido al fútbol americano después de retirarse inicialmente el pasado invierno.

"Este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", dijo Bündchen a la publicación. "Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para (ellos). Él también tiene que ser feliz con su trabajo".

Con información de Chloe Melas.