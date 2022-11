Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 1 de noviembre

El multimillonario Oleg Tinkov renuncia a la ciudadanía rusa por la guerra contra Ucrania

El empresario multimillonario Oleg Tinkov dijo este lunes que renunciaba a su ciudadanía rusa debido a la guerra del Kremlin en Ucrania.

"He tomado la decisión de abandonar mi ciudadanía rusa", dijo Tinkov en un post en Instagram. "No puedo y no voy a estar asociado con un país fascista que comenzó una guerra con su vecino pacífico y matando a gente inocente a diario".

El post fue retirado desde entonces, pero fotos del mismo han circulado por las redes sociales y han sido reportadas por los medios estatales rusos. Incluía una foto que mostraba un certificado de su renuncia a la ciudadanía rusa, con fecha del 26 de octubre.

Tinkov es el fundador del grupo TSC, la empresa matriz de Tinkoff Bank. Recientemente vendió su participación del 35% en TSC a una empresa controlada por el multimillonario ruso Vladimir Potanin, según informó Reuters en abril, citando a la empresa.

Tinkov fue uno de los 65 individuos y entidades sancionados por el Reino Unido el 24 de marzo por "apoyar la invasión ilegal de Rusia".

Ha condenado en repetidas ocasiones lo que ha descrito como la "guerra insensata" de Rusia contra Ucrania.