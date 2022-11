Hemos pronunciado mal el nombre de Adele todo este tiempo

En la revista Elle, Adele confiesa estar más enamorada que nunca 1:09

(CNN) -- Adele compartió cómo se pronuncia correctamente su nombre.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas de "Happy Hour with Adele" (mira el 21:40), la cantante destacó que una de las mujeres que le preguntó sobre la composición de sus canciones "¡dijo mi nombre perfectamente!".

Resulta que mientras muchas personas han dicho "A-del" ("Uh-dell", en inglés), ella lo pronuncia "A-deil" ("Uh-dale", en inglés).

Nos queda claro.

El evento marcó el nuevo video musical de su canción “I Drink Wine”. Su residencia en Las Vegas, llamada "Weekends with Adele", comienza el 18 de noviembre.

En enero, Adele debió aplazar su residencia en el Coliseo del Caesars Palace, lo cual no fue bien recibido por algunos de sus seguidores.

Desde entonces, ha dicho que "fue el peor momento de mi carrera, por mucho".

La cantante se negó a realizar el espectáculo en ese momento, dijo, porque los conciertos que estaban planeados no le parecían auténticos.

“Simplemente no había alma en eso. El montaje del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad”, dijo Adele a la revista Elle. “Y tal vez me esforcé demasiado en darle esas cosas en un ambiente tan controlado”.

Su último álbum, "30", se lanzó en noviembre de 2021.