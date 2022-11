El emotivo discurso de Messi antes de la final de la Copa América 2021 0:42

(CNN Español) -- ¿Pecho frío? ¿Falta de liderazgo? Nada de eso. Lionel Messi es el comandante de su equipo, de la selección que se coronó campeona de América en 2021. Así queda manifiesto en las imágenes del documental de Netflix Sean eternos: Campeones de América, que se estrena este jueves.

El documental da mucho de qué hablar y no es para menos: retrata la travesía de la selección de Argentina para llegar al campeonato y, además, nos muestra a un Lionel Messi líder de grupo como pocas veces lo habíamos visto, con una charla inspiradora y emocionante.

¿Cómo es Messi fuera del campo de juego donde tanto brilla? ¿Cómo lleva una charla en el vestidor frente a sus compañeros de equipo? Son dudas que tal vez muchos tienen, pues se ha percibido al "10" argentino como a un genio del fútbol callado más que como un líder, y como a alguien que se le califica como el mejor futbolista del mundo pero sin que hubiera llevado a su selección a un título.

Pero, en las imágenes que muestra el nuevo documental, vemos cómo sus compañeros y excompañeros elogian su capacidad de liderazgo, e incluso observamos al propio Messi comandando a su selección desde los vestidores hasta la cancha para ganar la Copa América, la cual terminó Argentina 1 - Brasil 0 en el estadio Maracaná, el 10 de julio de 2021, lo que llevó a la Albiceleste a su primer título internacional mayor en 28 años.

"Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia, muchachos, por este momento. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. No existe la casualidad. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá (a Brasil), la trajo acá para levantarla en el Maracaná, para que sea más lindo para todos", arenga Messi antes de la final de la Copa América, según el avance promocional de Sean eternos: Campeones de América.

"Me había golpeado y vuelto a levantar. Me había vuelto a caer. Y todo lo que tenía en la cabeza es que se me iba a dar (un campeonato). Siempre tuve una cuenta pendiente conmigo y con mi país", añade el astro argentino en el documental.

Algunas de las frases de sus compañeros y excompañeros

"En ninguna final ni siquiera habíamos hecho un gol. Tengo miles de trofeos, pero creo que este era lo único que quería", declara Ángel Di María, autor del gol en la final, con lágrimas en los ojos.

"Era el primero primero estaba presente y dando la cara en los momentos más difíciles que nos tocó atravesar", dice Nicolás Otamendi.

"Lo que genera él dentro del vestuario se lo he visto a pocos jugadores", señala Lautaro Martínez.

"Él es muy argentino. Muy, muy argentino. Siente pasión por su país. Siempre quiere ganar, siempre quiere el balón. Esto es liderazgo puro. Eso es un líder natural", menciona Xavi, entrenador del Barcelona y excompañero de equipo.

"Hay otros líderes que son más callados", señala Luis Suárez, excompañero de Messi en el Barcelona. "Para mí, no da un perfil bajo. Es callado, pero muy fuerte", agrega Neymar, excompañero en Barcelona y compañero actual en el PSG.