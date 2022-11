¿Cuáles son los países a los que Qatar vende más gas natural y petróleo?

5 cosas que debes saber sobre el país anfitrión 2:01

(CNN Español) -- Qatar, el anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022, es conocido en todo el mundo por ser uno de los principales productores de petróleo y gas natural, en una región —el golfo Pérsico— principalmente dedicada a la extracción de hidrocarburos.

Este rol clave de Qatar en el mundo de la energía ha catapultado al país —y a otros similares— al centro de la escena global tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que tensó los mercados globales y puso en marcha iniciativas para ampliar la producción de petróleo y gas natural, y reencauzar suministros.

¿Qué países son, en este contexto, los principales compradores de Qatar y a cuánto ascienden sus ventas de energía?

Datos básicos de Qatar

Qatar está ubicado en una península rodeada por el golfo Périsco, y comparte una frontera de 87 kilómetros de longitud con Arabia Saudita. Su geografía es mayormente desértica, casi sin elevaciones, y el clima es árido con inviernos suaves y veranos muy calurosos.

Su población de 2.508.182 personas vive en una superficie de 11.586 metros cuadrados, con 563 kilómetros de costa. El árabe es la lengua oficial y el 65% profesa el islam, aunque también hay importantes minorías cristianas (13,7%) e hindúes (15,9%).

La economía de Qatar está basada casi completamente en la extracción de petróleo y gas, en su mayoría proveniente de un gigantesco yacimiento en el golfo Pérsico —el más grande del mundo en lo referido a gas natural— que comparte con Irán. Estos importantes ingresos han llevado el PIB per cápita nominal a US$ 61.276, uno de los más altos del mundo (el PIB per cápita nominal asciende a unos US$ 93.500).

Qatar ingresó en 1961 a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que nuclea a los principales productores globales y fija cuotas de producción para controlar los precios, pero abandonó el organismo en 2019, en medio de un conflicto con otros países del golfo.

Principales compradores de petróleo y gas de Qatar

De acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2020 las ventas de gas natural significaron el 47,1% del total de exportaciones, por un valor de US$ 22.200 millones. En tanto el petróleo crudo significó el 23% de las exportaciones (US$ 9.890 millones) y el refinado el 13% (US$ 6.140 millones).

En conjunto, petróleo y gas constituyeron el 81,1% de las exportaciones de Qatar en este período, que están mayoritariamente destinadas a mercados asiáticos. Contando exportaciones de fertilizantes nitrogenados, polímeros y otros derivados del petróleo, asciende a casi el 90%.

Los principales compradores de gas natural de Qatar en 2020 fueron India (22,7%), China (19,1%), Corea del Sur (16,6%), Japón (13,9%) y Taiwán (5,45%).

En el caso del petróleo crudo, los principales compradores para el mismo período fueron Japón (32,6%), Singapur (19,1%), Corea del Sur (15,7%), China (14,3%) e India (10,8%).

Mientras tanto, para el petróleo refinado la lista de principales clientes se conformó con Japón (26,6%), Taiwán (8,58%), Singapur (8,35%), Corea del Sur (7,12%) y Estados Unidos (6,9%).

Finalmente, considerando todos los productos exportados por Qatar, los principales clientes son Japón (17,1%), India (15,4%), China (15%), Corea del Sur (12,8%) y Singapur (6%).

Qatar y la guerra en Ucrania

Qatar y otros países productores de gas quedaron en el centro de la escena en febrero de este año tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que puso una enorme tensión —con importantes alzas de precios— en los mercados globales de energía. Específicamente, Estados Unidos se acercó a Qatar para pedirle que aumente su producción y destine parte a otros mercados.

Rusia, como Qatar, es uno de los principales productores de gas natural del mundo. Pero a diferencia de Qatar, que vende la mayor parte de su producción a Asia, Rusia tiene a Europa como su principal cliente, y este suministro ha comenzado a reducirse precisamente por la guerra, que Bruselas ha condenado.

El 22 de febrero, dos días antes de la invasión, el ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, dijo —citado por Reuters— que era "casi imposible" que su país pudiera reemplazar los envíos de gas de Rusia a Europa, debido a que casi toda su producción estaba atada por contratos a largo plazo con países asiáticos.