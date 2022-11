Un sistema de tormentas dejará nieve en todos los estados del oeste y una amenaza de tornados para el sur

(CNN) -- Un potente sistema de tormentas que proviene de Canadá dejará nieve en los 11 estados del oeste durante las próximas 48 horas, además de una amenaza de tornados en el sur, a medida que el aire frío del Ártico se encuentra con el calor del otoño boreal.



"Un frente frío potente llevará un aire mucho más frío a través del oeste de Estados Unidos, y dejará una fuerte nevada em las elevaciones más altas durante los próximos días", dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

La nieve se espera en gran parte de Idaho y el oeste de Montana este miércoles, lo que causará condiciones resbaladizas en las carreteras y baja visibilidad.

"A medida que el frente frío atraviesa la región, es probable que cause un breve período de chubascos de nieve de moderados a fuertes y ráfagas de viento del oeste en partes del centro-norte y suroeste de Montana", indicó la oficina del Servicio Meteorológico en Great Falls.

Las autoridades advierten que los fuertes vientos podrían generar una nevada que limitará la visibilidad a menos de 800 metros.

En toda la Sierra, se pronostican de 2,5 a 10 centímetros de nieve, con hasta 25 cm para los picos más bajos.

A medida que el frente frío avance hacia el este, las Rocosas también resultarán afectadas por una fuerte acumulación de nieve. Ahora, una gran mayoría agradecerá la nieve, pues casi el 75% del oeste se encuentra en condiciones de sequía.

Here's the snowfall potential the next storm brings late tomorrow into early Friday...the southern Colorado mountains getting some love this time around. #cowx #utwx pic.twitter.com/aYhIhOJUQS

"Se esperan totales generalizados de nieve de 25,4 a 50 cm en las montañas por esta tormenta, con algunos lugares en la zona de San Juan acercándose a los 80 cm. Las ráfagas de viento contribuirán a hacer de esta una tormenta otoñal significativa", dijo la oficina del servicio meteorológico en Grand Junction.

Detrás del frente, las ráfagas de viento y las temperaturas mucho más frías se establecerán brevemente.

Las máximas en algunas partes de Colorado, que se encontrarán entre 10 y 15,5 °C este miércoles, rondarán 1°C el viernes.

A medida que la tormenta sale de las Rocosas y entra en las Llanuras, el frente frío será menos una preocupación invernal y más una amenaza de tiempo severo para millones de personas.

Existe una alta posibilidad de mal tiempo en el sur para este jueves y viernes.

Se producirán lluvias muy intensas en la mayor parte de los estados de las Llanuras, el Medio Oeste y el Sur profundo a medida que el sistema se fortalece.

"Todos los peligros serán posibles, incluyendo hasta granizo dañino, ráfagas de viento dañinas", dijo el servicio meteorológico en Norman, Oklahoma, añadiendo que "no pueden descartarse algunos tornados".

Muchas de estas tormentas empezarán durante la noche, lo que aumenta aún más el riesgo.

Los tornados nocturnos tienden a ser más letales en comparación con los que se producen durante el día, porque las personas están durmiendo y son menos conscientes del tiempo.

Para este viernes, la amenaza de tiempo severo se desplaza hacia el este, cubriendo gran parte de Texas y porciones de Oklahoma, incluyendo las ciudades más pobladas de cada una.

Más de 21 millones de personas se enfrentan a la amenaza de mal tiempo el viernes, incluyendo las ciudades de Dallas, Houston, Austin y San Antonio.

Our next round of thunderstorms will once again occur on a Friday, when some severe weather will also be possible. Remember to keep up with the latest forecasts for your area as approach the end of the week. #dfwwx #ctxwx #texomawx #abilene #etxwx pic.twitter.com/dpMhfdJIYY

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) November 2, 2022