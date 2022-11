Aumenta la amenaza de tornados para el sur de EE.UU., mientras el oeste se cubre de la nieve que tanto necesitaba

(CNN) –– Durante los próximos días, el choque entre una ráfaga invernal temprana y un calor otoñal récord producirá un robusto sistema de tormentas que dejará nevadas fuertes en las montañas del oeste y tormentas intensas en el sur.



El Centro de Predicción Meteorológica indicó que "se espera que la semana laboral tenga un final activo en gran parte del país, a medida que una baja presión de nivel superior altamente amplificada se desplaza hacia el este y genera una multitud de riesgos meteorológicos para las zonas al oeste del río Mississippi".

Mientras ese sistema se extiende hacia el este, otro sistema se adentrará en el noroeste del Pacífico desatando lluvias intensas, nieve y vientos fuertes.

Las alertas meteorológicas invernales siguen vigentes para gran parte de las Montañas Rocosas, donde la nieve continuará intensamente este jueves y las temperaturas caerán notablemente.

"Los vientos fuertes y las ráfagas del norte también se sumarán a la sensación invernal en esta zona en un gran contraste con el tiempo cálido y seco de los últimos días", explicó el centro de predicción.

Salt Lake City alcanzó casi 21 °C este martes, pero en la noche de este miércoles las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación cuando llegó la primera nevada de la temporada. Se espera que la nieve continúe en Utah, Arizona y Nevada este jueves, y que empiece a llegar a Colorado, Nuevo México, Wyoming, Nebraska y Dakota del Sur.

The next system will bring light to moderate snowfall across northeast Colorado Thursday morning through Friday afternoon, heaviest Thursday evening. Accumulations will likely cause some road/travel impacts in the high country. #COwx pic.twitter.com/BG5bu3FHVG

— NWS Boulder (@NWSBoulder) November 3, 2022