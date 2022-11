El FBI dice que tiene "información creíble de una amplia amenaza" para las sinagogas en Nueva Jersey

Aumento de agresiones antisemitas preocupa a los judíos en EE.UU. 2:57

(CNN) -- El FBI en Newark, Nueva Jersey, dijo este jueves por la tarde que recibió “información creíble de una amplia amenaza a las sinagogas” en el estado, según un tuit de la oficina local.

“Le pedimos en este momento que tome todas las precauciones de seguridad para proteger a su comunidad e instalaciones. Compartiremos más información tan pronto como podamos. Manténgase alerta. En caso de emergencia llame a la policía”, decía la publicación.

En un segundo tuit, la dependencia dijo que estaba tomando una “medida proactiva” con esa advertencia, mientras “se llevan a cabo procesos de investigación”.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que está en contacto con el FBI, la oficina estatal de Seguridad Nacional y Preparación y el fiscal general del estado. “Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos trabajando con la policía local para garantizar que todos los lugares de culto estén protegidos”, escribió Murphy en Twitter.

En los últimos años, Estados Unidos ha visto un aumento en los incidentes antisemitas, de 941 incidentes en 2015 a 2.717 registrados en 2021 por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés). Este jueves, la ADL dijo que estaba trabajando con el FBI para abordar la amenaza creíble y aconsejó a las sinagogas y organizaciones judías que “permanezcan en calma y en un estado de alerta elevado”.

Hace poco más de cuatro años, un hombre armado irrumpió en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, y mató a 11 personas en el ataque más mortífero contra judíos en suelo estadounidense.

La advertencia del FBI de este jueves se produce en medio de continuos reportes en todo el país de intolerancia contra los judíos, incluidos múltiples mensajes antisemitas que aparecieron en espacios públicos en Jacksonville, Florida, durante el fin de semana, y un grupo de manifestantes que colgaron pancartas en una autopista de Los Ángeles en octubre pasado mostrando apoyo a los comentarios antisemitas que hizo Kanye West. Las fotos también mostraban al grupo con los brazos levantados en lo que parecía ser el saludo nazi. Funcionarios de Los Ángeles condenaron el incidente.

West previamente hizo una serie de arrebatos antisemitas, en particular el 8 de octubre, cuando publicó un tuit en el que decía que iba a "going death con 3 [sic] On JEWISH PEOPLE", que podía interpretarse como un mensaje de muerte contra los judíos", y también que "ustedes han jugado conmigo y han tratado de ir en contra de cualquiera que se oponga a su agenda", sin especificar a qué grupo se dirigía, según los registros de Wayback Machine de Internet Archive extraídos por CNN.

Su tuit fue eliminado y Twitter bloqueó su cuenta. En una entrevista realizada después del controvertido tuit, West le dijo a Piers Morgan que lamentaba las personas a las que lastimó, pero dijo que no se arrepentía de haber hecho el comentario.

CNN se ha comunicado con el FBI para solicitar más información sobre su tuit.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Sonya Hamasaki de CNN contribuyó a este reporte.