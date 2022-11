La muerte de un niño durante el confinamiento eleva la ira contra la política de cero covid de China

Covid-19: Ciudad China donde se fabrican iPhones cierra 0:42

(CNN) -- La muerte de un niño de 3 años luego de una supuesta fuga de gas en un complejo residencial confinado en el noroeste de China ha desencadenado una nueva ola de indignación por la estricta política de cero covid del país.

El padre del niño afirmó en una publicación en las redes sociales que trabajadores de equipos Covid intentaron evitar que saliera de su complejo en Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, para buscar tratamiento para su hijo, lo que provocó un retraso que, según él, resultó fatal.

Una publicación en las redes sociales del padre el miércoles sobre la muerte de su hijo fue recibida con una oleada de ira y dolor públicos, con varios hashtags relacionados que acumularon cientos de millones de visitas durante el día siguiente en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China.

“Tres años de pandemia fue toda su vida”, decía uno de los comentarios.

Es la tragedia más reciente que ha alimentado una reacción cada vez mayor contra la implacable política de cero covid de China, que continúa trastornando la vida cotidiana con confinamientos incesantes, cuarentenas y mandatos de pruebas a gran escala, incluso cuando el resto del mundo deja atrás la pandemia.

Numerosos casos similares involucraron a personas que fallecieron después de que se les negara el acceso inmediato a atención médica de emergencia durante los confinamientos, a pesar de la insistencia de los funcionarios chinos, incluido el líder Xi Jinping, en que las políticas de covid del país “ponen a las personas y sus vidas primero”.

Un mes de confinamiento

Gran parte de Lanzhou, incluido el vecindario donde vive la familia del niño, ha estado en confinamiento desde principios de octubre.

El padre del niño dijo que su esposa y su hijo se enfermaron alrededor del mediodía del martes y mostraban signos de envenenamiento por gas. La condición de la madre mejoró después de recibir reanimación cardiopulmonar del padre, pero el niño entró en coma, según la publicación del hombre en las redes sociales.

El padre dijo que hizo numerosos intentos de llamar tanto a una ambulancia como a la policía, pero no pudo comunicarse. Dijo que luego fue a pedir ayuda a los trabajadores de Covid que estaban haciendo cumplir el confinamiento en su complejo, pero fue rechazado y le dijeron que buscara ayuda de los funcionarios de su comunidad o que él mismo siguiera llamando a una ambulancia.

Dijo que los trabajadores le pidieron que mostrara un resultado negativo de la prueba de Covid, pero no pudo hacerlo porque no se habían realizado pruebas en el complejo en los 10 días anteriores.

Se desesperó y finalmente llevó a su hijo afuera, donde un residente “de buen corazón” llamó a un taxi para llevarlos al hospital, escribió.

Sin embargo, ya era demasiado tarde cuando llegaron y los médicos no pudieron salvar a su hijo.

“Mi hijo podría haberse salvado si lo hubieran llevado al hospital antes”, escribió.

Según los mapas en línea, el hospital está a solo 3 kilómetros (1,86 millas) de la casa del niño, a 10 minutos en automóvil.

El padre afirmó en su publicación en las redes sociales que la policía no apareció hasta después de haber llevado a su hijo al hospital. Pero la policía local dijo en un comunicado el martes por la noche que acudieron inmediatamente al lugar después de recibir una llamada de ayuda del público y ayudaron a enviar a dos personas, incluido el niño, al hospital 14 minutos después.

El comunicado de la policía dice que el niño había muerto por envenenamiento con monóxido de carbono y que la madre permanecía en el hospital en condición estable, pero no mencionaba si las medidas de confinamiento habían retrasado su tratamiento.

CNN contactó a los funcionarios de Lanzhou y al padre del niño para hacer comentarios. El padre no respondió.

El jueves, las autoridades de Lanzhou emitieron un comunicado expresando dolor por la muerte del niño y condolencias a su familia. Prometieron “tratar con seriedad” a los funcionarios y unidades de trabajo que no lograron facilitar un rescate oportuno para el niño.

“Hemos aprendido una lección dolorosa de este incidente… y pondremos a las personas y sus vidas primero en nuestro trabajo en el futuro”, dice el comunicado.

Exigen respuestas

La muerte del niño también encendió la ira de los residentes locales. Videos que circulan en las redes sociales muestran a los residentes saliendo a las calles para exigir una respuesta de las autoridades.

Uno muestra a una mujer gritando a los agentes cubiertos de pies a cabeza en trajes de protección contra materiales peligrosos. “Pídele a tu líder que venga aquí y nos cuente lo que pasó hoy”, grita. En otro, un hombre canta: “¡Devuélveme mi libertad!”.

Otros videos muestran varios autobuses con policías SWAT llegando al lugar.

Uno muestra filas de agentes en trajes de materiales peligrosos marchando por la calle; varios otros muestran a los residentes en un enfrentamiento con policías uniformados que sostienen escudos y usan cascos y máscaras.

CNN no puede verificar los videos de forma independiente, pero un residente que vive cerca confirmó a CNN que vio entrar al equipo SWAT.

“Gritaron 'uno, dos, uno' (cuando marchaban por la calle) tan fuerte que se escuchaba a 500 metros de distancia”, dijo el residente.

Lamentó la “prevención de epidemias y confinamientos excesivos” de Lanzhou y lo que dijo es una censura cada vez más estricta.

“Ahora, incluso saber la verdad se ha convertido en una esperanza extravagante”, dijo. “¿Quién sabe cuántos incidentes similares han ocurrido en todo el país?”.

En su publicación en las redes sociales, el padre dijo que alguien que afirmaba trabajar para una “organización civil” se le acercó y le ofreció 100.000 yuanes (alrededor de 14.000 dólares) con la condición de que firmara un acuerdo en el que se comprometía a no pedir responsabilidades a la autoridades.

“Yo no lo firmé. Todo lo que quiero es una explicación (por la muerte de mi hijo)”, escribió. “Quiero que (ellos) me digan directamente, ¿por qué no me dejaron ir en ese momento?”.

Las publicaciones del padre en Weibo y Baidu, otro sitio en línea, relatando el incidente desaparecieron la noche del miércoles.

Mengchen Zhang y Shawn Deng de CNN contribuyeron con este reportaje.