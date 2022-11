Últimas noticias breves del mundo hoy, 4 de noviembre

Las muertes causadas por el consumo de alcohol en EE.UU. se dispararon durante la pandemia de covid-19, según datos de los CDC

Las muertes causadas por el consumo de alcohol en Estados Unidos aumentaron durante la pandemia de covid-19, matando a más de 49.000 personas, según datos publicados este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC.

La tasa de mortalidad inducida por el alcohol aumentó un 26% entre 2019 y 2020, casi el mismo aumento en un año que en la década anterior. En 2020, el alcohol causó 13 muertes por cada 100.000 personas, frente a 10,4 muertes por cada 100.000 personas en 2019.

La enfermedad hepática alcohólica fue la causa subyacente de más de la mitad de esas muertes, seguida de los trastornos mentales y del comportamiento debidos a el uso de alcohol. Este análisis no incluye las muertes en las que el consumo de alcohol pudo haber contribuido directamente, pero no fue el único factor, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y las lesiones no intencionales.

Los hombres de mediana edad tenían más probabilidades de morir por el consumo excesivo de alcohol. La tasa de mortalidad fue más alta para los hombres de 55 a 64 años: hubo casi 60 muertes por cada 100.000 personas en este grupo de edad en 2020, más de cuatro veces más que la tasa general. Pero las tasas de mortalidad aumentaron más para los hombres menores de 45 años en el primer año de la pandemia.

Las tasas de mortalidad entre los hombres fueron más del doble que las de las mujeres para cada grupo de edad, pero la brecha general se redujo en 2020.

Al igual que con los hombres, las tasas de mortalidad de las mujeres fueron más altas entre los 55 y los 64 años (21 muertes por cada 100.000 personas), pero los mayores aumentos se dieron entre las mujeres de 25 a 44 años.