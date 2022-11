La difusión de mentiras electorales en las comunidades de habla hispana de Florida está "fracturando las instituciones democráticas", advierten defensores

Conoce algunos candidatos hispanos para elecciones intermedias en EE.UU. 2:36

(CNN) -- Con la votación ya en marcha de las elecciones intermedias de este año, las mentiras electorales y las teorías conspirativas de QAnon están circulando entre las comunidades de habla hispana, lo que hace sonar las alarmas porque podría desalentar a los latinos a votar y dividir aún más a las comunidades.

El impacto de la desinformación ha sido especialmente agudo en el sur de Florida con su gran comunidad de habla hispana, su población nacida en el extranjero y su significativa influencia política. Un campo de batalla que se ha ido desplazando hacia el lado republicano —el expresidente Donald Trump ganó en 2020— el estado es sede este año de una importante contienda para gobernador y senado.

Antes de las elecciones intermedias, la principal narrativa falsa instalada fue la del presunto fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, según Tamoa Calzadilla, editora en jefe del sitio web de verificación de hechos en español Factchequeado.com. (No hay evidencia de tal fraude).

La desinformación es similar en inglés y español, dijo Calzadilla, pero su equipo ha identificado temas específicos particularmente dirigidos a la población latina, incluidas las falsedades de que el Gobierno de Joe Biden es un régimen socialista y comunista, algo sensible para las personas que vinieron de Cuba, Venezuela y Nicaragua por la historia de esos países, dijo.

La difusión de información errónea y desinformación en español, parte de la cual proviene directamente de políticos y medios de comunicación partidarios, ha plagado las plataformas de redes sociales durante años y ha ayudado a sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos.

“[E]s algo que está fracturando nuestras instituciones democráticas. Está afectando a nuestras familias. Está dividiendo a nuestras familias”, dijo a CNN Evelyn Pérez Verdia, demócrata y directora de estrategia de We Are Más, una firma de consultoría enfocada en comunicaciones interculturales y en contrarrestar la desinformación.

El contenido falso en línea relacionado con las elecciones ha creado “mucha desconfianza” entre los votantes de habla hispana y los votantes de otras comunidades de la diáspora, dijo Verdia.

Cediendo en parte al escrutinio público, plataformas como Facebook, YouTube y Twitter han buscado formas de frenar la propagación de información errónea sobre las elecciones a lo largo de los años. En algunos casos, las plataformas eliminan por completo las afirmaciones falsas; en otros casos, etiquetan las afirmaciones como falsas y señalan a los usuarios la información precisa.

Pero en WhatsApp, el mismo tipo de etiquetas y verificaciones de hechos no son posibles. WhatsApp, que fue adquirido por Facebook (ahora llamado Meta), es un servicio de mensajería cifrada, lo que significa que nadie, ni siquiera Meta, debe poder ver los mensajes que los usuarios se envían entre sí.

El cifrado es un punto de venta clave de WhatsApp. En un mundo de mayor vigilancia, la gente quiere privacidad. Pero eso plantea un desafío a la hora de frenar la propagación de información errónea, un desafío con el que la empresa matriz de WhatsApp, Meta, ha dicho que está comprometida.

Algunos activistas latinos demócratas en el sur de Florida describieron recientemente a CNN cómo los grupos de WhatsApp de sus familias en los últimos años se habían visto invadidos por información errónea sobre las elecciones.

Verdia, quien ha trabajado con comunidades hispanas, latinas y de la diáspora en Florida durante 20 años, dijo que ha visto republicanos con los que solía “compartir el pan” radicalizados por la difusión de información falsa y compartiendo esa información ellos mismos.

Ha habido mentiras sobre el fraude electoral, el socialismo, el comunismo y distorsiones sobre las personas que se postulan para un cargo, dijo Verdia, y agregó que también fue testigo de la difusión de información errónea en los canales de los grupos de WhatsApp.

Mientras tanto, en Telegram, una plataforma con reglas laxas que se ha convertido en un hervidero de teoría de la conspiración y odio de la derecha, los canales de QAnon dedicados a traducir las teorías conspirativas al español tienen decenas de miles de seguidores.

La información errónea que se publica en estos canales es muy “sofisticada” y se enfoca en acentos y subculturas específicas, dijo Verdia, quien reconoció que no sabe dónde se originó la información falsa.

En septiembre, los partidarios de QAnon celebraron lo que vieron como una adopción renovada de las teorías conspirativas por parte de Trump, después de que el ex presidente compartiera un meme en las redes sociales. Fue una señal para los seguidores de QAnon de que estaban en lo cierto y de que Trump simpatizaba con ellos.

Lo que creen los seguidores de QAnon varía, pero engloba varias cosas, desde teorías conspirativas sobre un estado profundo que sacrifica niños hasta mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“Podemos tratar de explicar” que Trump perdió su impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, dijo Calzadilla, pero la gente igual está “escuchando” la difusión de desinformación sobre la “gran mentira”.

Calzadilla, una esperiodista de Univision, huyó de Venezuela hace unos siete años con su esposo, que también es periodista, después de que trabajar en el país se volvió demasiado peligroso para ellos, dijo.

Tratando de combatir la desinformación

Durante el último año, los funcionarios electorales plantearon a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional (CISA, por sus siglas en inglés) la necesidad de ayudar a las comunidades que no hablan inglés a abordar los riesgos de la desinformación, según Kim Wyman, asesor principal de seguridad electoral de CISA.

“Sabemos que la desinformación puede presentarse en muchas formas e idiomas, por lo que hemos proporcionado traducciones de varios de nuestros productos sobre el riesgo de información errónea y desinformación”, dijo eWyman en un comunicado a CNN.

CISA lanzó recientemente “Tácticas de desinformación”, un folleto en línea en español e inglés.

Sin embargo, CISA no ha traducido al español su sitio web específico para las elecciones “Rumor vs. Reality”, diseñado para abordar los rumores de seguridad electoral.

La agencia, dijo Wyman, “continuará difundiendo a los funcionarios electorales locales como la fuente principal de información precisa sobre cómo se llevan adelante las elecciones”.

Una coalición de organizaciones de derechos civiles, liderazgo latino y defensa del consumidor envió recientemente una carta a varias empresas de redes sociales, incluidas Facebook, YouTube y Twitter, instándolas a tomar medidas antes de las elecciones intermedias de 2022 para combatir el odio y la desinformación en sus plataformas.

“La desinformación para privar de sus derechos a los votantes latinos es un riesgo que ya no se puede pasar por alto”, dice la carta de la Spanish Language Disinformation Coalition.

“A menos que se aborde la desinformación electoral, nuestra comunidad volverá a correr riesgo por aquellos que buscan silenciarnos y dañarnos”, dice la carta, y señala que los latinos representan casi el 20% de la población de EE.UU.

El representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, dijo que a medida que crece la población de habla hispana entre el electorado, la "difusión descontrolada" de información errónea y desinformación en español en las redes sociales "amenaza la capacidad de nuestra comunidad para participar en la democracia", en una conferencia de prensa con la coalición.

El Caucus Hispano del Congreso escribió a los directores ejecutivos de cuatro importantes empresas de redes sociales (Facebook, Twitter, TikTok y YouTube) para solicitar reuniones sobre información errónea y desinformación dirigida a y sobre los latinos, dijo Castro.

“Hemos tenido conversaciones productivas, pero los ejecutivos no se han movido lo suficientemente rápido para implementar las reformas que evitarían que sus empresas se conviertan en una amenaza aún mayor para la democracia en las elecciones intermedias de este año", dijo Castro.

Calzadilla hizo un llamado a las plataformas de redes sociales a que hagan un esfuerzo y señalen las publicaciones falsas en español.

“Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube… todas las plataformas de redes sociales están haciendo su trabajo para contrarrestar la desinformación con plataformas de verificación de hechos en inglés, por ejemplo. En español ese trabajo no es suficiente”, dijo.

Un portavoz de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dijo que dos tercios de sus verificadores de datos estadounidenses revisan contenido en español en Facebook e Instagram.

La compañía ha realizado mejoras en sus modelos de desinformación en español en EE.UU., que ahora funcionan con un nivel de precisión similar al del inglés, según el vocero.

Sin embargo, cuando se trata de WhatsApp, Meta no cree que la mensajería privada, en ningún idioma, deba monitorearse en ningún espacio que las personas elijan usar para sus comunicaciones privadas, dijo el portavoz de Meta, Dani Lever, en un comunicado.

“Pero a diferencia de muchas de esas otras plataformas, hemos tomado medidas serias para abordar la información errónea en WhatsApp limitando los reenvíos, asociándonos con verificadores de datos para ejecutar líneas de información en español y capacitando a las personas con herramientas para acceder a información precisa, incluso en español”, agregó Palanca.

Por ejemplo, WhatsApp estableció límites de reenvío y desarrolló configuraciones de privacidad para ayudar a los usuarios a decidir quién puede agregarlos a los grupos, según Lever.

Maria Cornia Vegas, una abogada de Miami, recibió recientemente un mensaje de WhatsApp de un miembro de la familia que se hizo eco de las teorías conspirativas al estilo de QAnon sobre la pedofilia y el partido demócrata.

Vegas dijo que la desinformación política "ha pasado factura" en los vínculos familiares y de amigos.

“Me he esforzado mucho para que no sea así”, dijo, pero a veces es necesario crear una “pequeña distancia” entre las personas que creen en las teorías conspirativas.

Vegas, quien se ofreció como voluntaria para la campaña de Biden en 2020, también le dijo a CNN que los demócratas tienen que hacer más para luchar en contra de las teorías conspirativas y dijo: “Si permaneces en silencio, concedes”.

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en español) le dijo a CNN que está rastreando información errónea dirigida a las comunidades hispanas y latinas tanto en inglés como en español y trabajando con compañías de redes sociales y verificadores de datos en inglés y español para impulsar acciones en ese sentido.

A principios de este año, el DNC también anunció el lanzamiento de Adelante, un programa de divulgación para los votantes latinos.

“No debería corresponderle a un partido político garantizar que los votantes obtengan información objetiva”, dijo Maca Casado, directora de comunicaciones de medios hispanos del DNC, en un comunicado.

Juan Carlos Planas, un inmigrante cubano y ex miembro republicano de la Cámara de Representantes de Florida, dijo que se convirtió en demócrata la semana posterior a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, “cuando vi que los republicanos negaban lo que era una elección libre y justa".

Planas, un abogado que ahora da conferencias sobre el sistema electoral en la Universidad de St. Thomas en Miami, le dijo a CNN que perdió amigos porque estaban publicando mentiras “completas y absolutas” en línea.

“Creo que la gente ha perdido la capacidad de apreciar la democracia”, dijo. “La democracia es como un matrimonio. Y no creo que la gente se dé cuenta de eso. Si das por sentado a tu cónyuge, si no escuchas, si no prestas atención al final del día, si no vuelves a casa y escuchas historias, tu matrimonio terminará”.