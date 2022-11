Con Twitter sumido en el caos, Mastodon experimenta un crecimiento vertiginoso

¿Por qué Twitter enfrenta caídas masivas en ingresos? 0:52

(CNN) -- Desde que Elon Musk se empezó a hacer cargo de Twitter, la cantidad de personas que se registraron en la pequeña red social Mastodon aumentó significativamente.

Es posible que muchos no hayan oído hablar de Mastodon, que existe desde 2016, pero que ahora está creciendo a un ritmo rápido. Algunos están huyendo de Twitter o al menos buscando una segunda opción para publicar sus pensamientos en línea, ya que la popular red social enfrenta despidos, cambios en productos controvertidos, un nuevo enfoque en materia de moderación de contenido y un salto en la retórica de odio.

También puede que aún no esté claro cuál es la alternativa a Twitter, una plataforma influyente y única que se mueve rápidamente, tiene mucho texto, es conversacional y está orientada a las noticias. Pero Mastodon satisface algunas necesidades.

El servicio tiene un aspecto similar al de Twitter, con una línea de tiempo de actualizaciones cortas ordenadas cronológicamente en lugar de algorítmicamente. Permite a los usuarios unirse a una gran cantidad de servidores diferentes administrados por varios grupos e individuos, en lugar de una sola plataforma central controlada por una sola empresa como Twitter, Instagram o Facebook.

A diferencia de las redes sociales más grandes, Mastodon es de uso gratuito y libre de anuncios. Es operado por una organización sin fines de lucro dirigida por su creador, Eugen Rochko, y recibe financiamiento vía microfinanciación, también conocido como crowdfunding.

Rochko dijo en una entrevista el jueves que Mastodon ganó 230.000 usuarios desde el 27 de octubre, cuando Musk tomó el control de Twitter. Ahora tiene 655.000 usuarios activos cada mes, dijo. Twitter informó en julio que tenía casi 238 millones de usuarios monetizables activos diarios.

“Obviamente, no es tan grande como Twitter, pero es la red más grande que jamás haya existido”, dijo Rochko, quien originalmente creó Mastodon más como un proyecto que como un producto de consumo (y, sí, su nombre se inspiró en la banda de heavy metal Mastodon).

¿Quién se está uniendo a Mastodon?

Los nuevos registros en Mastodon incluyen algunos usuarios de Twitter con muchos seguidores, como la actriz y comediante Kathy Griffin, que se unió a principios de noviembre, y la periodista Molly Jong-Fast, que se unió a fines de octubre.

Sarah T. Roberts, profesora asociada de UCLA y directora de la facultad del Centro de Investigación Crítica de Internet de esa universidad, comenzó a usar Mastodon en serio el 30 de octubre, justo después de que Musk se hiciera cargo de Twitter. (Dijo que había creado otra cuenta hace años pero no entró en ella hasta hace poco debido a la popularidad de Twitter entre las personas de la academia).

Roberts, quien trabajó en Twitter como investigadora de personal a principios de este año mientras tomaba una licencia de UCLA, dijo que se sintió inspirada para comenzar a usar Mastodon debido a las preocupaciones sobre cómo la moderación de contenido de Twitter podría cambiar bajo el control de Musk. Pero sospecha que algunos recién llegados simplemente están hartos de las empresas de redes sociales que se quedan con muchos datos de los usuarios y se rigen por la publicidad.

Y señaló que los usuarios de Twitter pueden migrar a Mastodon porque la experiencia de usuario es bastante similar. Muchas de las características y el diseño de Mastodon (particularmente en su aplicación para iOS) se verán y se sentirán familiares para los usuarios actuales de Twitter, aunque con una palabrería ligeramente diferente. Se puede seguir a otros, crear publicaciones breves (hay un límite de 500 caracteres y se pueden cargar imágenes y videos), agregar a favoritos o volver a publicar las publicaciones de otros usuarios, etc.

“Es lo más cerca que se puede estar”, dijo.

Sentirse como un recién llegado a las redes sociales

He sido usuaria de Twitter desde 2007, pero a medida que las personas que sigo en la red social comenzaron a publicar sus nombres de usuario de Mastodon en las últimas semanas, sentí curiosidad. Esta semana, decidí comprobar Mastodon por mí misma.

Hay algunas diferencias clave, particularmente en cómo se configura la red. Debido a que las cuentas de los usuarios de Mastodon están alojadas en una gran cantidad de servidores diferentes, los costos de alojar a los usuarios se distribuyen entre muchas personas y grupos diferentes. Pero eso también significa que los usuarios están dispersos por todas partes, y las personas que conoces pueden ser difíciles de encontrar. Rochko comparó esta configuración con tener diferentes proveedores de correo electrónico, como Gmail y Hotmail.

Esto significa que la totalidad de la red no está bajo el control de una sola persona o empresa, pero también presenta algunas complicaciones nuevas para aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a Twitter, un producto que también ha sido criticado a lo largo de los años por ser menos intuitivo que los populares Facebook e Instagram.

En Mastodon, por ejemplo, hay que unirse a un servidor específico para registrarse, algunos de los cuales están abiertos para cualquiera, mientras que otros requieren una invitación (también puede construir tu propio servidor). Hay un servidor operado por la organización sin fines de lucro detrás de Mastodon, Mastodon.social, pero no acepta más usuarios. Actualmente estoy usando uno llamado Mstdn.social, que también es donde puedo iniciar sesión para acceder a Mastodon en la web.

Y aunque puedo seguir a cualquier otro usuario de Mastodon, sin importar en qué servidor se haya registrado, solo puedo ver las listas de quién sigue a sus amigos de Mastodon, o a quién siguen sus amigos de Mastodon, si los seguidores pertenecen al mismo servidor con el que está registrado (me di cuenta de esto mientras intentaba rastrear a más personas que conozco que se registraron recientemente).

Al principio, sentí como si estuviera comenzando de nuevo, en cierto sentido, como una recién llegada a las redes sociales. Como dijo Roberts, es bastante similar a Twitter en términos de apariencia y funcionalidad, y la aplicación para iOS es fácil de usar.

Pero a diferencia de Twitter, donde puedo interactuar fácilmente con una gran audiencia, mi red Mastodon tiene menos de 100 seguidores. De repente, no tenía idea de qué publicar, un sentimiento que nunca me surge en Twitter, tal vez porque el tamaño de esa red hace que cualquier publicación se sienta menos importante. Sin embargo, lo superé rápidamente y me di cuenta de que la escala más pequeña de Mastodon puede ser relajante en comparación con el flujo interminable de estimulación de Twitter.

Una puerta de escape de las redes sociales

Sin embargo, no estoy del todo lista para cerrar mi cuenta de Twitter. Para mí, Mastodon es una especie de puerta de escape de las redes sociales en caso de que Twitter se vuelva insoportable.

Roberts tampoco ha decidido aún si cerrará su cuenta de Twitter, pero se sorprendió de lo rápido que crecieron sus seguidores en Mastodon. Una semana después de registrarse y avisar a sus casi 23.000 seguidores en Twitter, acumuló más de 1.000 seguidores de Mastodon.

“Podría ser que muy pronto la gente no quiera estar atrapada en Twitter”, dijo.

De alguna manera, empezar de nuevo también puede ser divertido. "Pensé: '¿Cómo será empezar de nuevo?'".

“Es algo interesante: ¡Oh, esa persona está aquí! ¡Aquí está fulano de tal! Estoy tan contenta de que estén aquí para que podamos estar juntos”.