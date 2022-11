La hermana melliza de Aaron Carter homenajea al cantante un día después de su muerte: "Te amaba sin medida"

Aaron Carter falleció a los 34 años 0:32

(CNN) -- La hermana melliza de Aaron Carter rindió homenaje al excantante pop después de que se confirmara su muerte este sábado a la edad de 34 años.

“A mi mellizo… te amaba sin medida”, escribió Angel Carter en una publicación en Instagram, junto con fotos familiares de ella y su hermano cuando eran bebés y niños pequeños. “Se te extrañará mucho”.

Luego continuó: “Mi divertido y dulce Aaron, tengo tantos recuerdos de ti y de mí, y prometo valorarlos. Sé que ahora estás en paz. Te llevaré conmigo hasta el día en que muera y pueda volver a verte”.

Los tributos de Angel y otros están llegando, luego de que una fuente cercana a la familia le dijo a CNN este sábado que Carter, quien alcanzó el estrellato cuando era niño con canciones como "I Want Candy" y "That’s How I Beat Shaq", fue hallado muerto en su bañera.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles le dijo a CNN que respondió a una llamada de pedido de ayuda en la casa de Carter en Lancaster, California, el sábado por la mañana alrededor de las 11 a.m. hora local, donde se encontró a una persona fallecida.

El cantante había sido abierto en el pasado sobre sus problemas de salud mental, aunque una vez negó tener problemas de abuso de sustancias en una entrevista con CNN.

Carter a veces tuvo una relación tensa con su melliza y otros hermanos, incluido su hermano mayor Nick Carter de los Backstreet Boys. En 2019, Nick anunció que él y Angel habían solicitado una orden de restricción contra su hermano, diciendo en un comunicado que su hermano menor supuestamente albergaba “intenciones de matar a mi esposa y a mi futuro hijo”. Aaron Carter negó las acusaciones y dijo que no le deseaba daño a nadie.

Además de su hermana, los que honran a Carter incluyen a Hilary Duff, quien interpretó al personaje principal en "Lizzie McGuire" de Disney Channel, en la que Carter apareció una vez como estrella invitada.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo”, escribió Duff en Instagram.

“Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… chico, mi yo adolescente te amaba profundamente”, agregó. “Mando amor a su familia en este momento”.

La actriz Melissa Joan Hart también expresó sus condolencias al publicar una foto de ella con Carter acompañada del mensaje: “Mando amor a la familia, amigos y fans de #AaronCarter. ¡Que descanse en paz!"

La banda New Kids on the Block también compartió sus condolencias en un comunicado en Twitter: “Estamos conmocionados y entristecidos por el repentino fallecimiento de Aaron Carter. Mandamos oraciones a la familia Carter. Descansa en paz, Aarón”.