Las 5 cosas que debes saber este 7 de noviembre: Comienza una semana clave para el futuro de EE.UU.

Se sortea el mayor premio de lotería de la historia. Trump y DeSantis chocan en Florida. Nick Carter publica un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su hermano Aaron. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Comienza una semana clave para el futuro de Estados Unidos

Este martes se celebrarán las elecciones intermedias de Estados Unidos, en las que se renovarán el Congreso y 36 gubernaturas del país. Los resultados pueden determinar el futuro político del país e influir en la carrera para la Presidencia de 2024. Te explicamos por qué aquí.

2. Se sortea el mayor premio de lotería de la historia

El premio mayor del Powerball creció a un estimado de US$ 1.900 millones luego del sorteo del sábado a la noche en el que ningún boleto acertó todos los números. Este lunes se volverá a jugar la lotería, en un sorteo que ya batió un récord mundial.

3. Trump y DeSantis chocan en Florida

Donald Trump y Ron DeSantis organizaron mítines en Florida este domingo, en una muestra de lo que podría ser un posible enfrentamiento en las primarias republicanas para la Casa Blanca. La larga rivalidad entre las dos figuras ha quedado cada vez más de manifiesto.

4. Ya está en marcha la COP 27. ¿Han servido estas conferencias?

Este domingo comenzó en Egipto la conferencia climática COP 27, la reunión anual de líderes mundiales para definir acciones contra el cambio climático. Países de todo el mundo llevan 27 años reconociendo en estas reuniones la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero... y llevan 27 años emitiendo cada vez más. ¿Para qué han servido? ¿Y qué pasará este año? Te lo explicamos.

5. No te molestes en tomar estos suplementos dietéticos para cuidar tu corazón porque no funcionan, dice un estudio

Seis suplementos que la gente suele tomar para el corazón no ayudan a reducir el colesterol "malo" ni a mejorar la salud cardiovascular, según un estudio publicado el domingo, pero las estatinas sí. "Natural no significa seguro y no significa que sea eficaz", dicen los autores.

A la hora del café

“The Crown” se recarga con nuevos protagonistas y viejos problemas

Las cuestiones de decoro sobre la quinta temporada de "The Crown", que se estrenará dos meses después de la muerte de la reina Isabel II, se ven eclipsadas en gran medida por otras cuestiones, ya que la serie de Netflix se recarga con nuevos talentos de prestigio en papeles clave y viejos problemas, pero se siente más inconexa que inusual.

Twitter retrasa el cobro de US$ 8 para verificar las cuentas. ¿Hasta cuándo?

Twitter retrasará el inicio de las verificaciones de cuentas para su plan de suscripción de pago 'Twitter Blue' hasta después de las elecciones intermedias, según confirmó a CNN una fuente con conocimiento de la decisión.

El horario de verano permanente dañará nuestra salud, dicen los expertos

Un número creciente de expertos en sueño dicen que el acto de adelantar nuestros relojes en la primavera está arruinando nuestra salud. Si Estados Unidos avanza con el plan para hacer el horario de verano permanente, esta es la forma en que nos podría afectar.

Por favor no lamas este sapo psicodélico, dice el Servicio de Parques Nacionales

Por muy sabroso que parezca, debes abstenerte de lamer el sapo del desierto de Sonora, advirtió el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Y tiene una buena razón para hacerlo.

Coy Gibbs, copropietario de Joe Gibbs Racing de la NASCAR, muere a los 49 años

Coy Gibbs, copropietario de Joe Gibbs Racing, hijo del patriarca del equipo Joe Gibbs y padre del piloto de NASCAR Ty Gibbs, falleció a los 49 años, según anunció la escudería.

La cifra del día

205

Un total de 205 elefantes, más de 500 ñus y más de 400 cebras han muerto en Kenya en medio de la sequía más larga del país en décadas.

La cita del día

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te amo, Chizz, ahora tienes la oportunidad de tener finalmente algo de la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida a mi hermanito"

Nick Carter, cantante e integrante de los Backstreet Boys, se despidió con un emotivo mensaje de su hermano menor, Aaron Carter, luego de que se confirmara su muerte a los 34 años.

Y para terminar...

Documental de Selena Gomez muestra su batalla por la salud mental

El nuevo documental de Apple TV+, "Selena Gomez: My Mind & Me", ofrece a los espectadores una visión de seis años turbulentos en la vida de la mundialmente famosa cantante y actriz, que se ha convertido en una franca defensora de su propia batalla por el bienestar mental.