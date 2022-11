ANÁLISIS | COP 27: detenciones, miedo, Coca Cola y fútbol, una receta para el fracaso

(CNN Español) -- ¡Llegó noviembre! Miles de millones de personas esperaron con ansias este mes de 2022 para ser testigos de EL evento del año: el Mundial. ¿Cuántos de ellos sabrán que, horas antes de que el juez pite para dar inicio al primer partido, el destino de la humanidad entera —y especialmente de los países más pobres, los más afectados por el cambio climático— estará en juego en una conferencia a 2.000 km de Qatar.

La COP 27 se celebra en el exclusivo balneario de Sharm El Sheikh, en Egipto, del 6 al 18 de noviembre. Esta conferencia climática clave de la ONU llega hacia el final de un año donde, nuevamente, los efectos del calentamiento global se sintieron con fuerza en forma de sequías, olas de calor e inundaciones exacerbadas que se han cobrado miles de vidas.

Y también en un año marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, que desencadenó una crisis energética severa en Europa y que, por momentos, dejó en un segundo plano la crisis climática que amenaza el curso del planeta.

Por si el contexto internacional no fuera poco, la conferencia se enfrenta a desafíos extra que, en varios casos, ella misma se compró.

El inglés tiene una ventaja frente al español cuando se trata de economía de palabras: a veces basta con un vocablo para expresar una idea compleja. Timing es un gran ejemplo. En español podría traducirse como la elección del momento justo, el oportuno.

La conferencia termina el 18 de noviembre y apenas 48 horas después comienza uno de los eventos más populares de todo el planeta: el Mundial de fútbol. Entre personas que no están informadas sobre las noticias o involucradas en temas de cambio climático, ya es difícil que esta conferencia sea conocida más allá de que se celebra hace 27 años.

Y le toca competir con un evento universalmente conocido y que, al menos en América Latina, logra movilizar países enteros.

Con el timing en contra, la conferencia de Sharm el-Sheij se compró otro problema difícil de salvar ante la opinión pública: que Coca Cola sea una de las empresas que apoyan la cumbre.

Para entender por qué esta decisión resulta especialmente problemática para organizaciones de la sociedad civil que la han denunciado hay que entender el proceso de fabricación del plástico.

Habitualmente asociamos el problema del plástico de un solo uso a la contaminación de los mares (lo que es correcto porque, a nivel global, cada año terminan en los océanos 11 millones de toneladas métricas de residuos plásticos). Pero no es el único problema. A eso hay que sumarle que desde su producción hasta el final de su vida útil, el plástico emite gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de vida.

El plástico está hecho a partir de combustibles fósiles extraídos de la tierra y refinados en instalaciones, en un proceso que además consume grandes cantidades de agua y energía. Allí se transforma en un granulado que finalmente se funde y moldea en objetos que van de botellas de agua a ropa.

El proceso de fabricación del plástico es tan intensivo en energía que si la industria del plástico fuera un país, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, según un informe de 2021 de Beyond Plastics.

El año pasado, Coca Cola fue designado por la organización Break Free From Plastic como uno de los mayores contaminadores en lo que refiere al plástico por cuarto año consecutivo.

La empresa ha hecho compromisos públicos ambiciosos con respecto a su gestión de los envases, por ejemplo hacer que el 100% de sus empaques sean reciclables para 2025 y que al menos el 50% de los materiales que usa sean reciclados para 2030. Sin embargo, eso no lo exime de críticas por lo que ya ha contaminado y contamina.

El tema llegó con fuerza a las redes social, donde las críticas han adoptado incluso forma artística como esta viñeta del reconocido caricaturista Peter Kuper, que la acompaña con una pregunta irónica: "No puedo pensar en un mejor patrocinador para la conferencia climática COP 27 salvo, tal vez, (la petrolera) ¿Exxon?".

