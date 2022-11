Harry Styles pospone más conciertos porque está en cama con gripe

Harry Styles en una foto de septiembre. Actualmente, el cantante dice que está enfermo de gripe. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

(CNN) -- Después de reprogramar un show del 4 de noviembre en Los Ángeles, Harry Styles pospuso más conciertos porque está enfermo de gripe.

Durante el fin de semana, Styles publicó un comunicado en redes sociales sobre su salud.

"Hacia el final del show del miércoles empecé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces", escribió Styles en Instagram. "He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero voy saliendo del médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Hasta hace muy poco no había tenido que posponer un espectáculo por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Me da mucha pena hacerlo, y si hubiera alguna forma de poder hacer el show lo haría".

Su "Love on Tour" se encuentra actualmente en Los Ángeles, en el Kia Forum.

"Lamento que esta noticia llegue tan cerca de la hora del show, pero era mi más sincera esperanza poder tocar para ustedes esta noche", continuó Styles. "Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y eso significa todo para mí".

Los conciertos que estaban programados para los días 5, 6 y 7 de noviembre se posponen hasta el 26, 27 y 29 de enero de 2023.