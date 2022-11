¿Cómo cobrar un premio del Powerball?

Conoce los secretos del sorteo del Powerball 1:20

(CNN Español) -- Si la fortuna te sonrió y ganaste un premio jugando al Powerball, es probable que tu objetivo inmediato después de festejar sea cobrarlo. Aquí, una guía sobre las opciones que tienes para hacerlo.

Las posibilidades de cobro van a depender, naturalmente, del monto que hayas ganado. Si acertaste los cinco números y la bola de Powerball y te llevaste el gordo, además tienes que tomar una decisión: si quieres pagos anuales o un pago único.

Pagos anualizado vs. pago único: las opciones si te ganas el gordo

Antes que nada, recuerda que las probabilidades de ganar el premio mayor son minúsculas: 1 en 292 millones. De hecho, es más probable que te coma un tiburón o que te alcance un rayo... dos veces. Pero puede pasar y ha pasado, por lo que si vas a jugar, debes saber cómo cobrar.

Si ganas el premio mayor, la decisión clave que debes tomar es si quieres cobrar 30 pagos en el correr de 29 años o un pago único que es significativamente menor al monto del gordo y que el Powerball informa antes de cada sorteo (es lo que inglés se dice "lump sum payment"). Esta opción de un pago en efectivo es la que comúnmente han elegido los ganadores del premio mayor.

Un ejemplo: cuando se sorteó el gordo de enero de 2016 de US$ 1586 millones, uno de los mayores de la historia, tres afortunados acertaron todos los números. Decidieron cobrar en un único pago y el total, sumando la parte que le correspondía a cada uno, fue de US$ 983,5 millones.

La relación entre la cifra del gordo, que es la que te llevas si eliges los pagos anualizados, y el pago único no siempre es la misma. Depende, de hecho, de un factor difícil de imaginar: las tasas de interés de la Reserva Federal. Aquí te explicamos por qué.

Si más de una persona acertó a todos los números y deciden dividir el premio, uno de los ganadores debe ser designado como el receptor del premio, firma la boleta ganadora y distribuye el dinero.

¿Cómo cobrar premios menores del Powerball?

Aunque llevarte el gordo del Powerball es muy, muy poco probable, ganar un premio menor no lo es. Las chances son de 1 en 24,87, según la lotería, tomando como referencia un juego único de US$ 2.

El cobro de los premios va a depender, principalmente, del estado donde hayas comprado la boleta, ya que cada territorio fija distintas normas para los juegos de lotería, y del monto que hayas ganado.

Cobrar los premios menores a US$ 600 en persona o por correo

Los premios menores a US$ 600 pueden reclamarse, en general, en cualquier vendedor minorista de lotería autorizado del lugar donde hayas jugado. Tal como explica el sitio de divulgación powerball.net, lo que puede sucede que es una tienda no tenga dinero suficiente para cubrir premios mayores a US$ 100, y en esos casos puede enviarte a otro vendedor o al centro de cobro de premios.

Una segunda manera de reclamar tu premio es por correo. Para esto, lo primero que debes hacer es averiguar la dirección de correo a la que debes enviar el pedido según la jurisdicción en la que vives, dirección que establece la oficina de lotería estatal. Luego debes enviar la boleta ganadora con una identificación y completar un formulario que está disponible en las oficinas locales de la lotería y también en Internet.

Qué hacer si ganaste más de US$ 600

Cuando el premio supera el umbral de los US$ 600, en términos generales, puedes cobrarlo en una oficina del distrito social, un centro de pago o la sede de la lotería. En estos casos también puedes hacer la solicitud por correo, aunque el monto total que puedes solicitar por esta vía varía según el estado.

Si lo reclamas por correo, recuerda que el procesamiento tarda algunos días. En Florida, por ejemplo, el proceso puede llevar de 30 a 45 días, según la lotería estatal. Aquí puedes ver cómo es el formulario que debes adjuntar en tu pedido y los documentos necesarios.

Una tercera opción habilitada en algunos estados son buzones en los que puedes dejar tu solicitud. Aquí puedes ver cómo funcionan en Oregon. En este caso también tendrás que poner en un sobre la boleta firmada y un formulario completado.

Si ganaste un premio, ¡no te duermas! Los plazos para reclamarlos varían según el estado, pudiendo ir de 90 días a un año.

