Una estudiante de la Universidad de Kentucky fue arrestada después de lanzar insultos raciales a una estudiante negra

(CNN) -- Una estudiante de la Universidad de Kentucky enfrenta varios cargos de agresión después de lanzar un insulto racial repetidamente a estudiantes negros el domingo en el campus, según un informe policial de la universidad.

Sophia Rosing, una estudiante de 22 años que es blanca, ha sido acusada de intoxicación por alcohol en un lugar público, agresión sin lesiones visibles, conducta desordenada y agresión a un agente de policía o agente de libertad condicional, según Kimberly Baird, la abogada del Estado Libre Asociado del Condado de Fayette.

Un agente de la policía de la Universidad de Kentucky respondió la madrugada del domingo a una llamada desde un dormitorio después de los informes de que una mujer desconocida estaba “agrediendo a los miembros del personal”, según muestra un informe de la policía del campus.

Cuando llegó el agente, detuvieron a una mujer “muy intoxicada” que repetía un insulto racista a un grupo de mujeres negras, dice el informe.

La mujer le dijo a la policía que “tiene mucho dinero y recibe un trato especial”, según el informe policial. Cuando se le dijo que se sentara en una silla, la mujer pateó al agante que la arrestó y le mordió la mano, según el informe policial.

El informe identifica a la mujer como “desconocida” porque no tenía identificación y continuamente se negaba a identificarse.

Sally Woodson, especialista en comunicaciones ejecutivas de la Universidad de Kentucky, confirmó a CNN que el informe policial se refiere a Rosing.

Rosing fue registrada inicialmente como Jane Doe en los registros del Departamento Correccional de Kentucky, dijo Baird.

Para el lunes por la tarde, Rosing había sido detenida y su fianza se fijó en US$ 10.000, dijo Baird. Rosing compareció ante el tribunal el lunes y se declaró inocente, según WLEX, afiliada de CNN.

CNN se ha comunicado con el abogado de Rosing en busca de comentarios.

En un mensaje a la comunidad del campus, el presidente de la Universidad de Kentucky, Eli Capilouto, dijo que el incidente tuvo lugar en uno de los dormitorios y que una de las víctimas era una estudiante que trabajaba en el turno de noche en la recepción. El personal de la universidad está realizando una revisión y contactando a las víctimas, dijo Capilouto.

“Para ser claros: condenamos este comportamiento y no lo toleraremos bajo ninguna circunstancia. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad ha sido, y seguirá siendo, nuestra principal prioridad”, dijo Capilouto.

Capilouto dijo que había revisado un video que parece mostrar la agresión, que fue publicado en línea el domingo, y condenó el comportamiento de la estudiante.

“Las imágenes de video que he visto no cumplen con nuestras responsabilidades mutuas. Reflejan violencia, que nunca es aceptable, y una negación de la humanidad de los miembros de nuestra comunidad. No reflejan el discurso civil. Son profundamente antitéticos a lo que somos y lo que siempre queremos ser como comunidad”, dijo el rector de la universidad.

CNN obtuvo el video de forma independiente. Woodson, el vocero de la universidad, confirmó que la mujer en el video es Rosing y muestra el incidente del domingo.

CNN ha intentado comunicarse con la víctima femenina en el video.

El video muestra a Rosing ebria diciendo repetidamente insultos raciales y tratando continuamente de golpear a una mujer negra, que intenta contenerla.

Amanda Jackson, Isa Kaufman-Geballe y Caroll Alvarado de CNN contribuyeron a este informe.