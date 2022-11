Se anuncian los números ganadores del Powerball: el premio mayor supera los US$ 2.000 millones

Lo que debes saber antes de comprar tu boleto de Powerball 2:07

(CNN) -- Los números ganadores de Powerball para el sorteo de este lunes se publicaron este martes justo antes de las 10 a.m. ET.

Los números ganadores fueron: 10, 33, 41, 47, 56 y el número de Powerball es 10, según una actualización en el sitio web de Powerball.

Conoce los secretos del sorteo del Powerball 1:20

Un comunicado de Powerball dijo que el premio mayor aumentó a US$ 2.040 millones antes de que el sorteo “se realizara a las 8:57 a.m. hora ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee”.

“El premio mayor superó su estimación anterior a US$ 2.040 millones en el momento del sorteo, lo que lo convierte en el premio de lotería más grande del mundo”, dice el comunicado.

Powerball dijo anteriormente que el sorteo del lunes por la noche se retrasó.