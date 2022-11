El derecho al aborto estaba en la boleta electoral en tres estados. Esto es lo que decidieron los votantes

"Esto ha sido una pesadilla": CNN visita una clínica de abortos en Arizona 2:29

(CNN) -- Votantes en tres estados se movilizaron para proteger el derecho al aborto este martes, proyecta CNN, luego de un impulso de meses de los demócratas en todo el país para actuar sobre el tema a raíz de la decisión de la Corte Suprema que anuló el fallo de Roe v. Wade en junio.

Legisladores y organizadores del partido presentan las elecciones intermedias como un referéndum sobre los esfuerzos republicanos para limitar las opciones de las mujeres, incluso cuando los votantes expresaron constantemente más preocupación por temas como la economía.

“Este otoño, (Wade v.) Roe está en la boleta electoral”, declaró el presidente Joe Biden en un desafiante discurso desde la Casa Blanca pocas horas después del fallo de la Corte Suprema.

Si bien CNN proyectó que algunos republicanos antiaborto ganarán sus contiendas, los votantes en estados clave dejaron claro su apoyo al derecho al aborto a través de una serie de medidas electorales.

Esta es una lista actualizada de lo que los votantes decidieron el día de las elecciones.

Adiós a Roe vs. Wade: se deroga derecho al aborto en EE.UU. 1:39

Michigan consagra el derecho al aborto

Los votantes de Michigan votaron el martes para consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado, una medida que ayudará a bloquear la entrada en vigor de una prohibición del aborto de hace décadas, proyecta CNN.

La aprobación de la propuesta electoral 3 enmienda la constitución de Michigan para establecer un “derecho individual a la libertad reproductiva, incluido el derecho a tomar y llevar a cabo todas las decisiones sobre el embarazo”.

Michigan tiene una ley de 1931 que esencialmente prohíbe el aborto en el estado, pero los tribunales están bloqueando esa ley. La aprobación de la propuesta electoral ayuda a evitar que la prohibición entre en vigor.

La enmienda permite que el estado regule el aborto después de la viabilidad fetal, excepto si es necesario para proteger la vida o la salud física o mental de la paciente. También prohíbe que el estado procese a una persona por tener un aborto o aborto espontáneo o procesar a alguien que ayude a una persona embarazada a “ejercer los derechos establecidos por esta enmienda”.

La propuesta tuvo que superar desafíos legales para ser incluida en la boleta electoral, y la Corte Suprema de Michigan ordenó a los funcionarios en septiembre que incluyeran la pregunta en las boletas electorales en un fallo de 5-2.

“Tenemos más energía y estamos más motivados ahora más que nunca para restaurar las protecciones que se perdieron bajo Roe”, dijo Darci McConnell, portavoz de Reproductive Freedom for All, un grupo que respalda el esfuerzo, en un comunicado después del fallo.

Los republicanos de Michigan criticaron la decisión de la corte, junto con otra sobre una propuesta de boleta de derechos de voto. “A pesar del fallo de la corte, estas medidas siguen siendo demasiado extremas para Michigan, y estamos seguros de que serán fácilmente derrotadas en las urnas en noviembre”, predijo Elizabeth Giannone, subdirectora de comunicaciones del partido estatal, en un comunicado a principios de este año.

Los votantes de California incluyen el derecho al aborto en la constitución estatal

La Constitución de California protegerá el derecho al aborto después de que los residentes aprobaran el martes una iniciativa electoral para consagrar el derecho en el documento rector del estado, proyecta CNN.

Actualmente, la constitución estatal garantiza el derecho a la privacidad, que la Corte Suprema de California ha dictaminado que incluye el derecho a abortar.

En mayo, luego de la filtración del proyecto de opinión de la Corte Suprema de EE.UU. para anular Roe v. Wade, los líderes demócratas de California, el gobernador Gavin Newsom, el presidente pro tempore del Senado estatal Toni Atkins y el presidente de la Asamblea estatal Anthony Rendon dijeron en un comunicado que propondrían una enmienda “para que no haya dudas sobre el derecho al aborto en este estado”.

La legislatura estatal controlada por los demócratas aprobó en junio poner la enmienda en la boleta electoral de noviembre.

“La Proposición 1 garantiza que, sin importar cómo se vea la futura legislatura, cómo se vea el futuro gobernador, las personas en California tengan una protección constitucional que garantice explícitamente que el estado no interferirá con su derecho a la libertad reproductiva”, dijo anteriormente a CNN Jodi Hicks, director de Planned Parenthood Affiliates of California y copresidente de la campaña Yes on Prop 1.

El California Family Council había dicho que la enmienda propuesta es una “propuesta extrema y costosa que no hace nada para mejorar la salud de la mujer”. Y la Conferencia Católica de California, que se opone a la Proposición 1, la calificó como una “medida electoral engañosa que permite abortos tardíos ilimitados, por cualquier motivo, en cualquier momento, incluso momentos antes del nacimiento, pagados con dólares de los impuestos”.

La campaña Sí a la Proposición 1 dijo anteriormente que la propuesta no cambiaría “las leyes y protecciones constitucionales estatales existentes, que brindan el derecho a elegir un aborto antes de la viabilidad o para proteger la vida o la salud de la persona embarazada”.

La medida entra en vigor al quinto día de certificada la votación.

Vermont respalda el derecho al aborto

Los votantes de Vermont aprobaron este martes una enmienda a la constitución del estado que, según los partidarios del derecho al aborto, protegerá “el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones reproductivas”, incluso sobre embarazos, aborto y control de la natalidad, proyecta CNN.

La Constitución de Vermont ahora será enmendada para que diga: “Que el derecho de un individuo a la autonomía reproductiva personal es fundamental para la libertad y la dignidad de determinar el curso de su propia vida y no se negará ni infringirá a menos que esté justificado por un interés estatal apremiante logrado por los medios menos restrictivos”.

Actualmente, el aborto es legal en todas las etapas del embarazo en Vermont. La enmienda propuesta fue presentada por primera vez por la Legislatura de Vermont en 2019.

Vermont for Reproductive Liberty Ballot Committee, la coalición que respaldó el Artículo 22, había dicho anteriormente que las protecciones a nivel estatal “son vitales para salvaguardar el acceso” ahora que la Corte Suprema de EE.UU. anuló Roe v. Wade.

“Significaría que el acceso al aborto ha sido codificado en la constitución estatal, y realmente la parte más importante de eso es que está protegido a largo plazo, y significa que el acceso estará allí, sin importar lo que hagan nuestros políticos”, dijo a CNN previamente Sam Donnelly, el director de campaña de la coalición.

Tanto los partidarios como los opositores del Artículo 22 han dicho que su adopción significa que los legisladores de Vermont no podrán aprobar ninguna limitación o regulación sobre el aborto en el futuro porque entonces se consideraría inconstitucional.

Mary Beerworth, directora ejecutiva del Comité del Derecho a la Vida de Vermont, que se opone a la enmienda, dijo que la propuesta va “mucho, mucho más allá” que codificar el derecho al aborto en la constitución estatal.

“Se tratará de una amplia gama de cualquier cosa relacionada con su autonomía reproductiva personal, desde subrogación, embrión de tres padres, bebés diseñados, menores que posiblemente accedan a los bloqueadores de hormonas para la cirugía transgénero sin el conocimiento o consentimiento de sus padres”, le dijo previamente a CNN. "Está abriendo un mundo completamente nuevo aquí si pasa".

Estados donde aún no se ha definido la medida

Kentucky. Los votantes en el estado de Kentucky consideraron este martes una enmienda a la constitución del estado para decir que no "asegura ni protege el derecho" al aborto o la financiación del aborto.

La pregunta de la boleta electoral que enfrentaron los votantes decía: “¿Está usted a favor de enmendar la Constitución de Kentucky mediante la creación de una nueva Sección de la Constitución que se numerará Sección 26A para establecer lo siguiente: Para proteger la vida humana nada en esta Constitución se interpretará para asegurar o proteger el derecho al aborto o exigir la financiación del aborto?”.

Montaña. Mientras tanto, los votantes en Montana consideraron un referéndum electoral que impondría sanciones penales a los proveedores de atención médica que no actúen para preservar la vida de los bebés nacidos durante el curso de un aborto.