Elecciones intermedias en EE.UU.: candidata republicana a la gobernación, Kari Lake, plantea dudas infundadas sobre los resultados en Arizona

(CNN) -- La demócrata Katie Hobbs lidera a carrera por la gobernación de Arizona sobre la republicana Kari Lake, con un poco más de la mitad de los distritos electorales informados, y aunque muchas cosas podrían cambiar a medida que se cuentan los votos, la candidata republicana ya está poniendo en duda los resultados de las elecciones.

Kari Lake ganó las primarias republicanas después de amplificar las mentiras del expresidente Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020, al insistir falsamente en que fueron manipuladas y robadas. Y aunque los márgenes actuales podrían cambiar drásticamente a medida que se cuentan los votos, Lake sugiere sin ninguna evidencia que podría haber problemas con los resultados que se publiquen este martes. (Hobbs, como secretaria de Estado, rechazó los esfuerzos del Partido Republicano para anular los resultados de las elecciones de 2020).

En un discurso este martes por la noche en la sede de la noche de las elecciones, Lake dijo que sentía que era el “día de la marmota”.

“Tuvimos el 3 de noviembre de 2020, que se llamó incompetencia 101”, dijo Lake. Continuó sugiriendo que hubo “incompetencia” tanto en las primarias de agosto como en las elecciones del martes, una crítica no tan sutil de la supervisión de las elecciones por parte de su oponente. No quedó claro de inmediato a qué se refería, pero no ha habido evidencia de ningún fraude generalizado.

“Necesitamos elecciones honestas y se las vamos a traer, Arizona, se los aseguro. El sistema que tenemos ahora no funciona”, dijo Lake. Más tarde les dijo a sus seguidores que fueran pacientes y dijo que confiaba en que ganaría.

Hobbs también se dirigió a sus patrocinadores el martes por la noche, afirmando que la campaña se sentía bien con lo que estaban viendo.

“Sé que todos estamos ansiosos por saber quién ganó cada una de estas carreras increíblemente importantes, pero tendremos que ser pacientes y esperar a que se cuenten todos los votos”, dijo en declaraciones mientras se preparaba para recibir los resultados. “Sabemos que mi oponente y sus aliados han estado sembrando dudas y confusión a lo largo de esta campaña, y es inaceptable que hayan difundido información errónea hoy mientras la gente ejercía su derecho al voto”.

Repitiendo las mentiras de Trump

Los cuatro candidatos republicanos que encabezan la boleta en Arizona se han hecho eco de las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020. Y los medios de derecha aprovecharon los problemas del tabulador en el condado de Maricopa este martes para plantear la idea de fraude, a pesar de las garantías de lo contrario por parte de los funcionarios del condado, en un claro eco de los repetidos intentos de algunos conservadores de poner en duda los resultados de Maricopa en 2020.

Arizona es un campo de batalla clave este año para el gobernador y el Senado y probablemente volverá a serlo para presidente en 2024, lo que provocó advertencias de importantes figuras demócratas, incluido el expresidente Barack Obama, de que la adopción por parte del Partido Republicano de las falsedades electorales de Trump y las teorías de conspiración podrían poner en peligro la democracia si llegaran al poder.

Charlie Kirk, fundador y presidente del grupo de derecha Turning Point USA, tuiteó una afirmación falsa sobre los tiempos de espera de dos horas en el condado de Maricopa, que fue el sitio de repetidas “auditorías” partidistas en 2020. Un juez del condado de Maricopa negó este martes por la noche un intento de los republicanos de extender el horario de votación en tres horas, diciendo que no había evidencia de que se impidiera a los votantes ejercer su derecho al voto.

Lake, la candidata republicana, ha dicho repetidamente que no habría certificado la victoria de Joe Biden en Arizona en 2020.

¿Quién es Kari Lake?

La expresentadora de noticias de Fox 10 en Phoenix ascendió rápidamente para convertirse en una de las candidatas más destacadas en el ciclo de 2022 mientras ella y Hobbs competían por reemplazar al gobernador republicano de mandato limitado Doug Ducey.

Lake siguió de cerca el libro de jugadas de Trump en algo más que las elecciones de 2020. Prometió declarar una "invasión" en la frontera, en lo que describió como un esfuerzo por acumular mayor poder para que la oficina del gobernador aborde la crisis migratoria, y pidió el arresto del Dr. Anthony Fauci y su oponente demócrata.

Antes de anunciar su candidatura, Lake dejó su trabajo de presentadora en 2021, afirmando que no le gustaba la dirección que estaba tomando el periodismo, después de convertirse en un nombre familiar en Phoenix. En uno de sus videos de campaña, dijo que estaba golpeando con un mazo a las “mentiras y propaganda izquierdistas”, mientras destruía televisores usando botas de aguja como herramienta.

La candidata despachó a sus principales oponentes con sus enérgicas denuncias sobre el manejo de la pandemia de covid-19 por parte de los líderes demócratas, criticando restricciones como el uso de mascarillas como innecesarias y dañinas para los niños. Le dio la bienvenida a las comparaciones con Trump hasta el final de la campaña, declarando en un evento que estaba encantada cuando un admirador la llamó "Trump con vestido".

Hobbs, entre tanto, es una extrabajadora social que trabajó con víctimas de violencia doméstica antes de convertirse en legisladora estatal, llevó a cabo una campaña mucho más discreta, limitando su acceso a los reporteros y organizando eventos pequeños e íntimos con sus simpatizantes.

Hizo de la democracia y el derecho al aborto su enfoque central, retratando a Lake como una figura “extrema” y “peligrosa” que podría poner en peligro la santidad de las elecciones presidenciales de 2024 al negarse a certificar los resultados.