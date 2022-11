Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 9 de noviembre

Las elecciones de medio término en EEUU son "importantes" pero no cambiarán las "malas" relaciones entre Moscú y Washington, dice el Kremlin

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son "importantes", pero su resultado no tendrá un impacto significativo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que probablemente "seguirán siendo malas", declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Por supuesto, estas elecciones son importantes, pero probablemente no me equivoque si digo que no hay necesidad de exagerar seriamente la importancia de estas elecciones a corto y medio plazo para el futuro de las relaciones bilaterales [entre Rusia y Estados Unidos]", dijo Peskov, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

"Estas elecciones no pueden cambiar nada esencial. Las relaciones siguen existiendo y seguirán siendo malas", añadió Peskov.