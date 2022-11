ANÁLISIS | Esperen, esta elección aún no ha terminado

Votantes independientes, ¿la clave de los comicios? 1:24

(CNN) -- ¿Qué diablos estabas tratando de decirnos aquí, Estados Unidos?

A veces es difícil romper con las narrativas simples, especialmente cuando se ven reforzadas por el regodeo demócrata de evitar una derrota republicana en las elecciones intermedias y el lloriqueo de los conservadores por su bajo desempeño.

Como mínimo, los resultados electorales divididos pueden estropear el plan del expresidente Donald Trump de capitalizar una victoria republicana en la Cámara de Representantes y anunciar una candidatura presidencial para 2024. De hecho, el republicano más exitoso el martes fue el actual principal rival dentro del partido de Trump, el gobernador Ron DeSantis en Florida.

El mensaje más amplio puede ser que, sorpresa, el país todavía está muy comprometido con su política y dividido sobre quién debería estar a cargo, aunque la falta de problemas importantes para administrar esta elección hasta ahora es algo que todos los estadounidenses pueden celebrar.

Dana Bash de CNN señaló el miércoles que los resultados tendrán un gran impacto. “Esta es una elección de cambio en el sentido de que las cosas van a cambiar a lo grande en Washington”, dijo. “La Casa Blanca, lo más importante, tendrá que reajustarse”.

¿Es esto un fracaso de los republicanos?

Por lo histórico que es el fracaso general del Partido Republicano, dejaré que los expertos se vuelvan locos. Y lo han hecho. El hecho es que en la memoria reciente – 2002, en el período previo a la guerra en Iraq – el Partido Republicano de George W. Bush en realidad obtuvo escaños en la Cámara en su primera mitad de mandato.

Entonces, el desempeño de los demócratas, hasta ahora, parece ser mejor que el promedio, pero no tiene precedentes.

Como mínimo, desafiaron las expectativas. Pero aquí hay muchos matices, y los demócratas deben tener cuidado al declarar la victoria en una elección en la que es probable que pierdan la Cámara.

El hecho es que con decenas de contiendas indecisas por la Cámara, los republicanos todavía están en camino de tomar el control de esta. Sería una mayoría pequeña y desordenada en deuda con la franja conservadora, pero sería una mayoría, no obstante. Eso significaría no más presidenta Nancy Pelosi, no más comisión del 6 de enero y no más legislación aprobada sin el apoyo de una mayoría de republicanos.

El margen más estrecho de la Cámara

Del Centro Electoral de CNN mientras escribo este miércoles por la noche:

Equilibrio de poder: 206 escaños republicanos contra 187 demócratas.

Contiendas destacadas: 42.

Veo a los republicanos liderando en 14 de esas 42 contiendas destacadas, pero es demasiado pronto para proyectarlas.

No es una locura decir, por el bien del argumento, que los republicanos podrían tener alrededor de 221 escaños, una mayoría de cuatro escaños. Eso deja poco espacio para el error y quien pueda reunir los votos para ser el presidente de la Cámara --supongamos que es Kevin McCarthy, pero probablemente no muchos republicanos estén muy entusiasmados con él en este momento-- tendrá un trabajo difícil.

Hay un Senado dividido por ahora

Sí, los demócratas obtuvieron un escaño clave en el Senado en Pensilvania. Pero los republicanos lideran una carrera clave por el Senado en Nevada, lo que pondría el equilibrio de poder en esa cámara exactamente donde ha estado: dividido.

En un caso en el que la historia se repite, una segunda vuelta en el Senado de Georgia en diciembre podría decidir nuevamente quién controla el Senado de Estados Unidos.

Eso suponiendo que la escasa ventaja del senador Mark Kelly se mantenga en Arizona. El ejemplo de 2020 sugiere que el conteo tardío de votos podría beneficiar a los republicanos.

Aún no hay ganadores en Arizona y Nevada. Eso podría ser un gran problema para futuras elecciones

La demócrata que se postula para gobernadora en Arizona, Katie Hobbs, tiene una ventaja aún menor sobre la republicana Kari Lake, la expresentadora de televisión convertida en candidata a gobernadora. Lake todavía está en la búsqueda de convertirse en la próxima gobernadora de Arizona, a pesar de que ya ha alegado irregularidades en una elección que aún podría ganar. Si es elegida, ha prometido reformar por completo la forma en que el estado lleva a cabo las elecciones.

Si Lake puede arreglárselas en Arizona y/o el republicano Joe Lombardo mantiene su ventaja sobre el actual gobernador demócrata Steve Sisolak en la carrera por la gobernación de Nevada, le quitaría algo de brillo a dos conquistas que lograron los demócratas, en las carreras por las gobernaciones de Massachusetts y Maryland. Vamos a ver. Todavía están contando votos.

El republicano que se postula para secretario de estado en Nevada, Jim Marchant, un negacionista de las elecciones de 2020 que tiene un plan para reformar las elecciones allí, también tiene la ventaja más pequeña a medida que se siguen contando los votos.

A los votantes les gustan más las prioridades demócratas que los demócratas

Si el Partido Republicano mantiene los liderazgos en Nevada para el Senado de EE.UU., el gobernador y el secretario de estado, los votantes del Estado de Plata habrán entregado gran parte del poder de su estado a los republicanos mientras votan por algunas prioridades demócratas, como un Enmienda estatal de Igualdad de Derechos y una medida para aumentar el salario mínimo del estado.

La reacción violenta a la decisión de la Corte Suprema de poner fin al derecho al aborto en todo el país podría haber ayudado a los demócratas a contener una ola republicana que no se materializó.

Pero los demócratas deberían leer detenidamente los datos de las encuestas a boca de urna que sugieren que una cuarta parte de la gran mayoría de los votantes que dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos votaron por un republicano.

Ohio y Florida ahora están pintados de rojo

También hay desarrollos regionales que deberían hacer que los demócratas hagan una pausa.

Los dos estados más cruciales en el campo de batalla de los años 90 y principios de los 2000, Ohio y Florida, ahora son totalmente republicanos.

Los republicanos ahora son el partido mayoritario en Florida, y DeSantis despachó fácilmente al exgobernador Charlie Crist y les dio a los republicanos la esperanza de que un conservador pueda seducir a un estado diverso y particularmente a los votantes latinos.

En otros estados, también hay evidencia de que los demócratas deben hacer más para atraer a los votantes latinos. Más texanos son latinos que cualquier otro subgrupo racial y, sin embargo, fueron solo un poco más del 20% de los votantes en esta elección en Texas, cuando los republicanos nuevamente frustraron las esperanzas de los demócratas de obtener ganancias en el estado.

Ganancias del Partido Republicano en Nueva York

Los republicanos también lograron avances en Nueva York, incluido Long Island, obteniendo varios escaños en la Cámara de Representantes en uno de los estados más azules. Eso se debe en parte a que un tribunal allí no permitiría que los demócratas intervinieran en los distritos del Congreso como lo hicieron los republicanos en Florida, Texas y otros lugares.

Entre los escaños de Nueva York que obtuvieron los republicanos estaba el distrito de Lower Hudson Valley del representante Sean Patrick Maloney, quien encabezó la estrategia de los demócratas en el Congreso este año. Maloney concedió a su retador republicano el miércoles. Su controvertida estrategia incluía ayudar a los republicanos más extremos, los trumpistas, a ganar en varias primarias republicanas en la Cámara de Representantes en todo el país.

El trato con el diablo de Maloney fue arriesgado, pero valió la pena para los demócratas, quienes ganaron todas esas carreras, según Politico. Mientras tanto, Maloney se quedará sin trabajo en enero. Pelosi les dijo a sus colegas que “tomó una flecha” por ellos.

Ella lo llamó una “victoria pírrica”, lo cual tiene cierto sentido, excepto que podría no terminar siendo una victoria en absoluto. Tendremos que esperar y ver.