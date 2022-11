El macondiano acuerdo del alcalde de Manizales, en Colombia, con Liberland, un país de papel donde no vive nadie

Pasaporte de Liberland.

(CNN Español) -- En Colombia, una historia sacada de su realidad anecdótica y muchas veces inverosímil, tiene a un alcalde en el centro de una polémica por haber hecho —y anunciado con bombos y platillos— un convenio de aprendizaje con Liberland, un país de papel donde no vive nadie y que no es reconocido por nadie más que por sus fundadores.

Esta historia macondiana ocurrió en Manizales, la ciudad capital del departamento de Caldas, en el centrooccidente del país, a unos 300 km de Bogotá.

El alcalde de esta ciudad, Carlos Mario Marín, apareció este martes en un video en redes sociales de la ciudad, anunciando muy emocionado un convenio con "la ciudad-Estado de Liberland", para otorgar cinco mil cupos para aprender inglés a través de una plataforma en internet.

Junto a él apareció Randy Thompson, a quien identificó como ciudadano de "Liberland" y de quien más adelante dijo que había estado en el Ejército de Estados Unidos y luchado en la guerra de Vietnam (1955-1975), a pesar de su juventud notable.

"Es mi placer", dijo Thompson, el representante de Liberland, al ser presentado por el alcalde Marín. "I promise, I promise, que su inglés puede ser mejor que mi español, con este programa", agregó en una mezcla de inglés y español, invitando a los manizalitas a inscribirse al programa de inglés pues, según dijo, aprender este idioma podría abrirles más oportunidades laborales a los jóvenes de la ciudad.

"En nuestra nación de Liberland somos felices de ayudar a Manizales y 5.000 personas. Y gracias, alcalde, por todo", dijo Thompson, quien en la página de Liberland aparece como representante de la nación en Colombia.

En el video el alcalde de Manizales invita a Thompson a firmar un "memorandum de cooperación" entre Manizales y Liberland —de hecho aparecen firmando un documento— y dice que la alcaldía establecerá "relaciones diplomáticas mutuas" con Liberland, aunque, en este caso las relaciones diplomáticas solo las podría establecer el gobierno de Colombia, si reconociera a Liberland como Estado. Una autoridad local no puede hacer esto.

CNN se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que dijo que "la Cancillería hasta el momento no ha considerado necesario pronunciarse sobre este asunto".

En la comunicación, la Cancillería le dijo a CNN que no ha sido consultada "para solicitar información o autorización para llevar a cabo ningún acuerdo de ésta índole", en referencia al acuerdo anunciado por la ciudad de Manizales.

Colombia no reconoce Liberland como Estado.

El video fue borrado de las redes sociales del gobierno de Manizales desde entonces. Y la ciudad no ha respondido una solicitud de comentario a CNN.

Alcaldía de Manizales desmiente un convenio

Juan Felipe Jaramillo, secretario de las TIC de Manizales, que aparece con Marín y Thompson en el video, salió a desmentir los hechos y dijo que la ciudad de Manizales no firmó ningún convenio, sino que el representante de Liberland ofreció cursos de inglés de forma gratuita a través de una plataforma en Internet.

"Nosotros lo que hacemos es mirar la posibilidad de ofrecer los cursos en Manizales, utilizar la plataforma, pero acá no hay recursos públicos comprometidos, ni relaciones contractuales con la nación que no existe. Es una fundación que ofrece los cursos y nosotros los estamos ofreciendo", dijo Jaramillo en entrevista con W Radio de Colombia.

Sobre las relaciones "diplomáticas" que estableció el alcalde con Liberland, Jaramillo dice que Manizales no se está "saltando la norma" y no puede establecer relaciones diplomáticas con ningún Estado o nación "porque nosotros tenemos claro que las relaciones entre países se hacen a través del gobierno nacional", dijo.

"No hay un documento formal para nosotros entrar a reconocer una nación que sabemos que no existe y no hay un reconocimiento", agregó Jaramillo.

CNN se intentó comunicar con Randy Thompson, representante de Liberland en Colombia, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Liberland tiene representantes en un puñado de países en todo el mundo, entre ellos, en países de Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Según la página web, el gobierno de Manizales ofrecerá "una reducción de impuestos de cinco años para los residentes y ciudadanos (de Liberland) que deseen comprar una propiedad, invertir o abrir un negocio allí". CNN se comunicó con el gobierno de Manizales para obtener un comentario al respecto, pero no ha obtenido respuesta todavía.

Liberland, un país de papel donde nadie vive

Liberland es una micronación fundada por el político checo Vit Jedlicka en 2015 cuyo objetivo es el de implementar los valores libertarios de los gobiernos pequeños. Su lema es "Vive y deja vivir".

Está ubicada entre Serbia y Croacia, con un territorio de unos 7 kilómetros, Liberland es más grande que el Vaticano y Mónaco. Es una tierra en disputa y no es reclamada por ningún país. Desde su fundación, nadie se ha mudado a Liberland, que carece de infraestructura, ni ha comenzado la construcción en serio.

Para 2015 la nación tenía 7.000 residencias aprobadas y 700.000 solicitudes, según le dijo Jedlicka a CNN en un correo electrónico. La micronación también tiene una bandera nacional, un himno y una moneda: la criptomoneda Liberland.

Jedlicka, miembro activo del Partido de Ciudadanos Libres de la República Checa, se opone a la interferencia excesiva del gobierno. Y dice que sus intentos de promulgar cambios en su país de origen lo llevaron al experimento político que es Liberland.

“Lo describiría como una revolución global. Es solo el comienzo”, le dijo Jedlicka a CNN a través de Skype en 2015. Su sitio web describe el sistema de gobierno del país como una “república constitucional con elementos de democracia directa”.

Este país utilizará una forma de criptomoneda, similar a Bitcoin, como su moneda nacional, evitando la necesidad de un banco central y, de acuerdo con su constitución, mantendrá las narices del gobierno fuera de todo lo posible, desde los bancos hasta la prostitución.

El fundador del país dijo en ese entonces que esperaba problemas con sus vecinos, cuyas tierras ha anexado efectivamente.

“De Serbia, Croacia, esperamos algunos problemas, pero esperamos que se apliquen las leyes internacionales y cualquier movimiento contra nosotros sería un ataque a una nación soberana, y ofreceremos nada más que resistencia pasiva. Por ahora, (aunque) haremos caminos, muelles”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia dijo en un comunicado a CNN en 2015 que, en teoría, Liberland no invadiría su frontera, que está delimitada por el Danubio, pero “el Ministerio también considera que se trata de un acto frívolo que no necesita más comentario."

La contraparte de Croacia fue igualmente desdeñosa. “Las bromas virtuales, por muy interesantes que suenen ocasionalmente, siguen siendo lo que son: bromas virtuales, y para ellas no tenemos ningún comentario oficial”.

-- Con información de Melissa Velásquez de CNN en Bogotá y Euan McKirdy de CNN.