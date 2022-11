Resumen de la guerra de Rusia en Ucrania del 10 de noviembre

"El enemigo no nos hace regalos", advierte Zelensky

El presidente Volodymyr Zelensky afirma que Ucrania "se moverá con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgos innecesarios", ante el anuncio de Rusia de retirar sus tropas de parte de la región de Jersón.

Zelensky lanzó una nota de cautela de la que se han hecho eco altos funcionarios del gobierno tras la afirmación de Moscú de que se retirará de la orilla occidental del río Dnipro, en la región de Jersón.

"Nadie se va sin más si no se siente fuerte. El enemigo no nos hace regalos, no hace 'gestos de buena voluntad'. Luchamos por él", dijo Zelensky en su video-mensaje diario.

"Y cuando se lucha, hay que entender que cada paso es siempre la resistencia del enemigo, es siempre la pérdida de vidas de nuestros héroes".

"Estamos avanzando gradualmente hacia el sur, reforzando nuestras posiciones. Paso a paso", dijo Zelensky.

"Nadie se va si no se siente fuerte. El enemigo no nos hace regalos, no hace 'gestos de buena voluntad'. Luchamos por él", dijo Zelensky. "Definitivamente, no voy a alimentar al enemigo con todos los detalles de nuestras operaciones", añadió.

"Ya sea en el sur, o en el este, o en cualquier otro lugar. cuando se logre nuestro resultado, todo el mundo lo verá".