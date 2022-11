Fiscalías de Ciudad de México y Morelos difieren en resultados de necropsia a la joven Ariadna Fernanda López

Fiscalías se enfrentan por versiones sobre muerte de Ariadna López 3:10

(CNN Español) -- La muerte de Ariadna Fernanda López en México ha confrontado esta semana a las fiscalías del estado de Morelos y de la Ciudad de México por las causas del deceso de esta joven de 27 años, cuyo cadáver fue hallado por ciclistas el 31 de octubre en una carretera del municipio morelense de Tepoztlán, vecino de la capital mexicana.

Mientras que la Fiscalía de Morelos —autoridad que atrajo el caso porque el cuerpo fue encontrado en su territorio— determinó que la muerte de la joven se debió a una broncoaspiración, las autoridades de la Ciudad de México contradijeron esa versión tras señalar que se trató de un feminicidio y que un trauma múltiple le causó la muerte.

Tras los cuestionamientos sobre las causas de la muerte de la joven, las autoridades de Morelos entregaron la información a la Fiscalía capitalina, que defendió los resultados de una segunda necropsia realizada con “apego a estándares internacionales”, por petición de la familia de la víctima, y “practicada por expertos en la materia”, según un comunicado emitido por esa instancia.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la Fiscalía de Morelos y a su titular, Uriel Carmona, de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna López por “presuntos vínculos” con un hombre al que se acusa de haber privado de la vida a la joven, sin especificar la posible conexión entre el implicado y las autoridades de Morelos.

CNN ha buscado la reacción de la Fiscalía de Morelos a las implicaciones de Sheinbaum, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Sin embargo, el martes el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, dijo en conferencia de prensa: “En tiempo real estamos demostrando que en nuestro trabajo nos conducimos con valor e integridad. Valor para sostener nuestra verdad conforme lo que venga e integridad para hacer las cosas conforme a derecho. Solamente los que trabajamos en esto sabemos lo que implica esa fórmula”.

Además de una segunda necropsia, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió órdenes de aprehensión contra un hombre al que solo identificó como Rautel “N” y su novia, Vanessa “N”, con quienes la Fiscalía dice que la joven convivió hasta antes de su muerte, tanto en un restaurante de la colonia Roma como en el posible domicilio de él, según videos que las autoridades capitalinas sostienen que confirman esta relación.

La Fiscalía capitalina señaló que las imágenes captadas en un restaurante, en un elevador y en el estacionamiento de un edificio de apartamentos de la colonia Roma sirvieron también para que la pareja fuera vinculada a proceso.

También el martes, Carmona dijo que las conclusiones de la Fiscalía de la Ciudad de México “son apriorísticas” y “hasta este momento no conocen la necropsia del equipo de médicos legistas de Morelos y sin embargo se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver ante jueces y tribunales”.

Este viernes, CNN pudo hablar viernes con la doctora Yazmín Herrera, médica legista de la Fiscalía General del Estado de Morelos y quien estuvo al frente de la necropsia de Ariadna, y dijo que reafirma los resultados arrojados por la autopsia realizada por su equipo.

“La causa de la muerte es una broncoaspiración por intoxicación alcohólica”, dijo en entrevista telefónica.

Aunque las autoridades capitalinas señalan que el fallecimiento de la joven pudo deberse a traumas múltiples ocasionados por golpes en distintas partes del cuerpo, Herrera sostuvo que ninguna de las lesiones que pudieron detectar en el peritaje pudo ocasionarle la muerte.

“Sí existen lesiones en miembros inferiores, superiores y en la región de la cabeza. Sin embargo, ninguna de estas lesiones está relacionada con una lesión interna. Ninguna está relacionada con ninguna fractura, no está relacionada con lesiones en órganos, no hay lesiones que puedan hablarnos de contusiones o golpes, ni en el cerebro ni en el corazón, ni en los pulmones ni en el hígado, ni en el resto de los órganos. No hay una correlación entre las lesiones que sí observamos al exterior”, añadió Herrera.

Por las discrepancias entre los informes arrojados por las respectivas necropsias, Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que llevarán el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

CNN ha intentado contactar a la defensa de los señalados por la Fiscalía de la Ciudad de México, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta.

Por su parte, la familia de la víctima ha dicho que espera se haga justicia, que las autoridades den con los responsables y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Este hecho ha causado gran indignación en México. Según organizaciones como ONU Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, esto vuelve a cuestionar el sistema judicial mexicano.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, de enero a septiembre de 2022 se han registrado 711 víctimas de feminicidio en México.