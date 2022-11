Calendario Ingreso Solidario 2022: cuáles son las fechas de los siguientes pagos en Colombia

Foto de archivo. Un paño rojo exigiendo ayuda al gobierno colombiano -principalmente alimentos- se ve en la casa de los indígenas Wounaan, víctimas desplazadas del conflicto civil del país, en el barrio de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el 13 de abril de 2020. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Los pagos de ingreso solidario se terminarán el 31 de diciembre de 2022, pues el presidente Gustavo Petro anunció que por falta de presupuesto, el gobierno no podrá seguir pagando esta ayuda económica creada durante la pandemia de covid-19 en 2020.

Hasta el pago de septiembre de 2022, los beneficiarios de Ingreso Solidario recibían cada mes 190.000 pesos, que se acumulaban para pagarse cada dos meses. Es decir que cada hogar recibía unos 380.000 pesos (unos US$ 100 al cambio actual). Un monto que aumentó a partir de julio 2022 y que podrá llegar hasta los 520.000 pesos para ciertos beneficiarios.

Pero el presidente Petro dijo a principios de noviembre que en lo que queda del año —es decir, para los pagos de noviembre y diciembre— este pago se transformará en 500.000 pesos mensuales para las madres cabeza de familia. (Son unos US$ 103 al cambio actual)

Los beneficiarios son familias con escasos recursos económicos identificadas en las bases de datos del Sisbén, que clasifica a las familias por "su capacidad para generar ingresos y calidad de vida", según el Departamento de Planeación Nacional.

Ingreso solidario lo reciben familias que NO reciben otros beneficios sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que tengan compensación del impuesto sobre las ventas, o el programa de Protección al Adulto Mayor, Colombia Mayor.

Este es un subsidio que fue creado por el gobierno de Colombia durante la pandemia de coronavirus para apoyar a familias u hogares en condición extrema de pobreza y vulnerabilidad para mitigar en esa población los impactos negativos que se derivaron de la emergencia social del covid-19.

Para 2022, este programa beneficiará a poco más de 4 millones de familias, un millón más que en 2021 y además tendrá algunos cambios para asegurarse de que los más necesitados reciban más beneficios económicos.

Para el pago de septiembre y octubre, el Gobierno de Colombia destinó más de 1,6 billones de pesos, unos US$ 370 millones al cambio actual.

¿Cuándo se harán los pagos?

Según el calendario del gobierno anterior, que terminó en agosto de este año, se esperaba que los pagos de Ingreso Solidario se hicieran en la segunda semana de noviembre. Sin embargo, con el cambio de Gobierno y el anuncio de Petro, hasta el momento no se ha confirmado una fecha de entrega de la ayuda económica.

"Aún no tenemos fechas de entrega", dice un mensaje en el chat de ayuda de la página del Departamento de Prosperidad Social que dice que se informará próximamente el inicio del próximo periodo de incentivos.

Tampoco se tiene información oficial sobre las actualizaciones del programa, es decir si esos 500.000 pesos se les dará a todos los beneficiarios o serán entregados según la clasificación del Sisbén IV.

Petro dijo que las "madres cabeza de familia" que tengan hijos "en la infancia" recibirán el Ingreso Solidario en el último pago del año, pero no detalló qué pasará con los otros beneficiarios que también reciben dinero de este programa en la actualidad.

Pagos de Ingreso solidario para 2022

Los pagos correspondientes a 2022, cuando el programa aumentó la cobertura, empezaron la segunda semana de marzo y se harán cada dos meses, así. (El primer pago fue en enero a 3 millones de familias). Desde marzo se aumentaron a 4 millones.

Segundo pago: segunda semana de marzo

Tercer pago: tercera semana de mayo

Cuarto pago: tercera semana de julio

Quinto pago: tercera semana de septiembre

Sexto pago: Sin fecha actual.

Lo que recibían los beneficiarios según su clasificación de Sisbén

A partir de marzo de este año, las familias recibieron unos 190.000 pesos cada dos meses, es decir que cada pago fue de 380.000 pesos.

A partir de julio de 2022 el programa recibirá pagos diferenciados que dependerán del nivel de Sisbén IV y la cantidad de personas en cada hogar.

Un hogar con un miembro en grupo A recibirá 400.000 pesos cada dos meses.

Un hogar con un miembro del grupo B, 380.000

Un hogar con dos personas en el grupo A recibirá 440.000 pesos

Un hogar con dos personas del grupo B recibirá 396.000

Un hogar con tres miembros en grupo A recibirá 480.000

Un hogar con tres miembros en grupo B, 412.000

Un hogar con 4 o más miembros en grupo A recibirá 520.000.

Un hogar con 4 o más miembros del grupo B, 428.000.

Los hogares del grupo C seguirán recibiendo 380.000 pesos en pagos bimestrales.

Petro dijo que el programa se acaba en 2022 y que las madres cabeza de familia recibirán 500.000 pesos.

¿Qué pasa si no reclamas tu dinero?

Si venías recibiendo tus aportes de Ingreso solidario en tu cuenta bancaria hasta diciembre de 2021, pero ahora mismo no ha llegado el dinero, es probable que hayas tenido algún tema de rechazo o problema con tu cuenta, pero eso no significa que hayas salido de Ingreso solidario, dijo Edgar Picón, director de Transferencia monetarias del Departamento de Prosperidad Social, a mediados de marzo en una sesión de preguntas y respuestas en YouTube.

"En este momento, lo más probable es que el pago esté disponible en un punto de 'Supergiros' para cobro en efectivo. Para esto es necesario acercarse con la cédula y te entregarán el pago", dijo el funcionario.

"El Gobierno nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados", dice la página web, pero advierte que "... solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa". Y si alguien no reclama por tres periodos consecutivos los aportes, no se le programarán pagos en los meses sucesivos, dijo.

Picón recordó que el Departamento de Protección Social no pide datos de las personas a través de links y que la única manera de salir beneficiado en este programa es a través de la encuesta Sisbén IV, y no con inscripciones en algún otro lugar.