La inversión de El Salvador en bitcoin ha caído en poco más de US$ 67 millones

(CNN Español) -- El valor del bitcoin superaba este viernes los US$ 16.000 por cada moneda, según el sitio CoinMarketCap, después de que el miércoles descendiera hasta los US$ 15.682, el precio más bajo desde que en noviembre de 2021 alcanzara los US$ 65.000.

En El Salvador, el bitcoin es moneda de curso legal, junto al dólar, desde el 7 de septiembre de 2021. Desde esa fecha, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha invertido más de US$ 107 millones para comprar 2.381 bitcoin en diferentes momentos a un promedio de US$ 45.000, de acuerdo con el sitio Nayibtracker.com, un portal de seguimiento que mide y registra las compras anunciadas por Bukele en su cuenta de Twitter.

Según ese sitio, con el valor del bitcoin de este viernes, la inversión de El Salvador ha caído en poco más de US$ 67 millones.

El presidente Bukele no se ha pronunciado sobre el último desplome del bitcoin y tampoco los funcionarios de su gabinete económico. CNN pidió comentarios a través de la Secretaría de Comunicaciones, pero no ha obtenido respuesta.

En junio, durante otra caída del valor del bitcoin, el presidente Bukele dijo que “la paciencia es la clave” y recomendó a quienes estaban preocupados o ansiosos que “dejen de ver la gráfica y disfruten la vida. Si invirtieron en #BTC su inversión está segura y su valor crecerá muchísimo después del bear market”.

Uso del bitcoin

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana divulgada en octubre señala que el 75,6% de los consultados dijo no haber hecho compras con bitcoin, mientras que un 77,1% afirmó que el Gobierno no debería seguir invirtiendo fondos públicos para comprar esa criptomoneda.

Para el sondeo, realizado entre el 9 y el 27 de septiembre, se consultó a 1.269 personas en todo el país y, según la empresa encuestadora, tiene un margen de error de más o menos 2,75% y 95% de nivel de confianza.