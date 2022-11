Las elecciones intermedias fueron un rechazo a Trump, dice Liz Cheney

Cheney: Trump es inadecuado para el futuro de EE.UU. 1:45

(CNN) -- La representante republicana Liz Cheney dijo este jueves que los resultados de las elecciones intermedias de esta semana fueron una victoria para lo que llamó el "equipo normalidad” y un “rechazo a la toxicidad” del expresidente Donald Trump.

“Creo que fue una clara victoria para el equipo normalidad, y tenemos mucho trabajo por hacer”, dijo Cheney, hablando en la cumbre Never Is Now sobre antisemitismo y odio de la Liga Antidifamación.

“Pero creo que vimos en contiendas realmente importantes en todo el país a personas que se unieron para decir que creemos en la democracia”, agregó la republicana de Wyoming. “Creemos en defender la Constitución y la República. Y un verdadero rechazo a la toxicidad, el odio, el vitriolo y a Donald Trump”.

Cheney, la vicepresidenta de la comisión selecta de la Cámara que investiga el 6 de enero de 2021, dejará el cargo en menos de dos meses, luego de una rotunda derrota en sus primarias de agosto ante un retador respaldado por Trump. Sus continuas críticas a Trump por su papel en la incitación al ataque al Capitolio de EE.UU. se consideraron un factor clave en su derrota.

Pero Cheney dejó en claro este jueves que tiene la intención de tratar de dar forma a la próxima sesión del Congreso y detener, o limitar, el alcance de una posible mayoría republicana que no está comprometida con la protección de la democracia.

“Creo que los cambios que estamos viendo en términos de bipartidismo en nombre de la Constitución, por ejemplo, en términos de mi campaña para algunos de mis colegas que resultan ser demócratas, refleja los desafíos y las amenazas que enfrentamos como nación”, dijo Cheney.

En las semanas previas al día de las elecciones, Cheney había traspasado las fronteras partidistas para derrotar a dos demócratas moderados en contiendas muy competitivas para la Cámara.

“Y creo que para mí, así como para mis colegas del otro lado del pasillo, ha habido un reconocimiento real de que no minimizamos nuestros desacuerdos sobre políticas”, dijo Cheney.

“Por supuesto que tenemos desacuerdos sobre políticas, pero reconocemos que hay algo mucho más grande y más en juego y que tenemos que unirnos y defender los principios democráticos fundamentales, defender el Estado de derecho. Y que para derrotar a las fuerzas antidemocráticas que operan hoy en nuestro país, se requerirá un nivel de bipartidismo que de otra manera no se habría visto”, dijo Cheney.

Cuando se le preguntó sobre el aumento del discurso de odio, Cheney dijo: “Lo que sabemos de la historia es que no se puede tolerar el discurso de odio y, en particular, no se puede tolerar el antisemitismo”.

“Ambas partes hablan de que tenemos que ser una carpa grande y así es. Pero también en ambos lados debemos poder decir que hay algunos puntos de vista que nunca deben estar en la carpa”, agregó Cheney. “Hay algunas opiniones que no se pueden aceptar”.

Sonnet Swire de CNN contribuyó a este informe.