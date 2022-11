(CNN) -- Los receptores de préstamos estudiantiles están ahora en una espera indefinida para saber si van a recibir o no un alivio a sus deudas según el plan de condonación de préstamos del presidente Joe Biden después de que un juez federal en Texas lo declarara ilegal, invalidándolo de hecho.

El Departamento de Justicia apeló inmediatamente al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, pero el caso tendrá que resolverse antes de que el Gobierno de Biden pueda cancelar cualquier deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el programa.

Aunque el Gobierno de Biden ha enfrentado varias impugnaciones legales al programa de condonación de préstamos estudiantiles desde que se anunció en agosto, la sentencia del jueves es el revés más importante hasta ahora, ya que ha llevado al Departamento de Educación a dejar de aceptar solicitudes de reducción de la deuda.

El programa de Biden ya estaba en suspenso debido a otro desafío legal, pero la administración había seguido aceptando solicitudes, habiendo recibido 26 millones hasta la fecha.

Según las normas del programa, los prestatarios de ingresos bajos y medios que cumplan los requisitos pueden recibir hasta US$ 10.000 de condonación de préstamos estudiantiles federales y hasta US$ 20.000 si también recibieron una beca Pell mientras estaban matriculados en la universidad.

¿Qué pasa ahora con los receptores de los préstamos estudiantiles?

Los prestatarios tendrán que esperar a que se resuelva la apelación del Gobierno ante el Tribunal del 5º Circuito. Aunque puede ser difícil seguir todos los desafíos legales, los prestatarios pueden suscribirse a las actualizaciones del Departamento de Educación y consultar el sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes para obtener más información.

El tribunal podría tardar meses en emitir un fallo definitivo. Si anula el fallo del tribunal de primera instancia de Texas, el Gobierno de Biden podría empezar a cancelar la deuda estudiantil.

El Departamento de Justicia también podría pedir una suspensión de emergencia de la orden del juez de Texas. Si se le concede —y si otro tribunal de apelación pone fin a su suspensión temporal del programa en un caso separado—, la administración podría cancelar la deuda antes de que el 5º Circuito dicte una sentencia definitiva.

Inicialmente, la administración de Biden dijo que comenzaría a conceder la condonación de los préstamos estudiantiles antes de que los pagos se reanuden en enero tras una pausa de años por la pandemia.

Pero el fallo del jueves en Texas pone ese plazo en peligro.

"Para los 26 millones de prestatarios que ya han dado al Departamento de Educación la información necesaria para ser considerados para el alivio de la deuda —16 millones de los cuales ya han recibido aprobación para el alivio— el Departamento conservará su información para que pueda procesar rápidamente su alivio una vez que triunfemos en la corte", dijo la secretaria de prensa de la Casa, Blanca Karine Jean-Pierre, en un comunicado el jueves.

"Estamos muy en desacuerdo con la sentencia del tribunal de distrito sobre nuestro programa de alivio de la deuda estudiantil", dijo.

¿Cuáles son los argumentos legales?

El Gobierno de Biden ha argumentado que el Congreso otorgó al secretario de Educación el poder de cancelar ampliamente la deuda de los préstamos estudiantiles en una ley de 2003 conocida como la Ley HEROES.

Sin embargo, un juez federal de Texas consideró que la ley no otorga al Poder Ejecutivo una autorización clara del Congreso para crear el programa de condonación de préstamos estudiantiles.

"El programa es, por tanto, un ejercicio inconstitucional del poder legislativo del Congreso y debe ser anulado", escribió el juez Mark Pittman, que fue nominado para el cargo por el entonces presidente Donald Trump.

"En este país no nos gobierna un ejecutivo todopoderoso con una pluma y un teléfono", continuó.

La demanda de Texas fue presentada en octubre por un grupo conservador, la Fundación Red de Creadores de Empleo, en nombre de dos prestatarios que no calificaron para el alivio de la deuda.

Uno de los demandantes no podía acogerse al programa de condonación de préstamos estudiantiles porque sus préstamos no están en manos del gobierno federal y el otro demandante solo puede optar a una reducción de la deuda de US$ 10.000 porque no recibió una beca Pell.

Argumentaron que no podían manifestar su desacuerdo con las normas del programa porque la administración no lo sometió a un proceso formal de notificación y comentarios para la elaboración de normas según la Ley de procedimiento administrativo.

"Esta sentencia protege el Estado de derecho que exige que el Gobierno federal escuche a todos los estadounidenses", dijo Elaine Parker, presidenta de la Fundación Red de Creadores de Empleo, en un comunicado el jueves.

El grupo de defensa fue fundado por Bernie Marcus, un importante donante de Trump y ex CEO de Home Depot.

¿En qué situación se encuentran las otras demandas?

El gobierno de Biden tiene prohibido cancelar cualquier deuda desde que el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de Estados Unidos puso una suspensión administrativa al programa el 21 de octubre.

El tribunal de apelaciones aún no se ha pronunciado sobre esa demanda, presentada por seis estados liderados por republicanos. Un juez de primera instancia desestimó la demanda el 20 de octubre, dictaminando que los estados no tenían la capacidad legal para presentar el recurso.

El Gobierno de Biden se enfrenta a otros desafíos legales contra el programa. La jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett ha denegado dos solicitudes distintas de impugnación del programa.

¿Quién puede optar a la condonación de los préstamos estudiantiles?

Si se permite que el programa de Biden siga adelante, los prestatarios individuales que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o jefes de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años podrían recibir una reducción de la deuda de hasta US$ 10.000.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba inscrito en la universidad, es elegible para una condonación de hasta $ 20.000.

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles para el alivio. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles.

Por el contrario, los préstamos estudiantiles federales que están garantizados por el Gobierno pero que están en manos de prestamistas privados no son elegibles a menos que el prestatario haya solicitado consolidar esos préstamos en un Préstamo Directo antes del 29 de septiembre.