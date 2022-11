Sofía Reyes invoca el poder femenino y la sororidad en el video de "Luna", el primer sencillo de su próximo álbum de estudio

Sofía Reyes confiesa que le lesionó grabando el video de "Luna" 2:15

(CNN Español) -- Sofía Reyes ya no le está cantando al mal de amores. Está más que lista para dedicarle su voz y su música al amor, uno que la hace levitar hasta la misma Luna.

Precisamente ese satélite es el nombre de su más reciente tema, el cual presentó este jueves, y que supone el primer adelanto de su próximo álbum de estudio. La letra del tema habla de un amor puro que se siente tan bien que crees que puedes volar.

Y eso es precisamente un reflejo de lo que actualmente vive Sofía Reyes.

"Es una canción muy bonita que habla de un amor muy profundo", dice Reyes a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom. "Está esta persona en mi vida que la verdad ha movido mucho en mí y que me hace sentir de esta manera, entonces básicamente es esto y creo que es muy bonito", agrega la intérprete.

El invocar a la luna como su principal protagonista y fuente de energía no es casualidad. Desde su anterior disco, Reyes ha estado haciendo referencia a planetas, como en "Marte", canción que canta junto a la argentina María Becerra. Y es que estos dos temas están trabajados por un mismo equipo, por lo que la energía planetaria se mantiene. Sofía Reyes escribió el tema junto a Karen Sotomayor y Thom Bridges, quien también fue el productor del sencillo.

"Siento que llevo rato trippeando con las estrellas, los planetas... como que todo es perfecto, como nuestros ancestros todo lo entendían en base a esto, y especialmente con la luna. Todo lo que representa para nosotras. Desde que los días que nos baja, nuestro período está alineado con esto. Está conectada con las emociones, y creo que tiene mucho también que ver con esta energía femenina en la creación. De esto está inspirada Luna", dice Reyes.

Sofía Reyes y la naturaleza

Varios aspectos hacen que esta canción sea única musicalmente hablando. Además de usar instrumentos latinoamericanos, Sofía Reyes incorporó sonidos de la naturaleza, algo que para ella es primordial y vehículo de creación y sanación.

Este nuevo disco, del que "Luna" será parte, se comenzó a gestar en Hawai, cuenta Reyes, un lugar cuya naturaleza es el mayor atractivo turístico y razón por la que muchas personas de todas partes del mundo la visitan.

"Yo tenía muchas ganas de hacer música donde pudiera meter yo estos sonidos de la naturaleza. Yo aparte soy muy de poner en mi casa pajaritos, cosas antes de dormir también y es algo que a mí me trae como paz. Entonces yo sentí que quería incorporarlo a mi música", dice Reyes.

"Los grabamos en Hawai cuando escuchábamos sonidos de pajaritos de naturaleza. Todo lo íbamos grabando con el celular, literalmente. En Los Ángeles también, yo tengo una casa que es el estudio, que es tan verde y hay tantas flores que siempre hay pajaritos y animales. Entonces cuando estábamos ahí escuchábamos el sonido de los pajaritos y [decíamos] cállense todos y los grabamos", cuenta la mexicana.

El significado de "levitar" a la "Luna"

Toda canción está acompañada de un videoclip que le da vida y quizás un significado aún más directo a la letra. Para la producción, Reyes acudió a Mamo Vernet para la dirección y MR Productions con MITH Originals para la producción.

Quizás una de las partes más espectaculares de la producción es cuando Reyes es "llamada" por la luna y levita hacia el rayo de luz que emite el satélite.

"Mamo fue el que trajo la idea de por qué no entramos como en este túnel que te lleva a este jardín, donde estás en medio de la nada y tú estás ahí existiendo. De repente está un rayo de luz y tú levitas y sigues esa luz. Yo lo veo como esta luz que tenemos dentro, el despertar. Es muy simbólico", agrega la cantante.

Y aunque todo fue armonía y la toma es espectacular, para lograrla Sofía Reyes tuvo que retar a su cuerpo.

La cantante cuenta a Zona Pop CNN que durante el rodaje el arnés que la hacía levitar le lesionó el músculo iliopsoas, conocido también como psoas ilíaco, que atraviesa el abdomen, la cadera hasta llegar al muslo.

Reyes relata que estuvo grabando con el arnés durante tres horas y nunca dijo que le estaba lastimando.

"Terminé la escena del arnés y se me durmió la pierna. Dos días después, tres después, tenía todo dormido. Después de subirme al arnés, como de ahí a dos meses para acá, hasta ahora ya puedo sentir mi pierna. Me apretó el psoas. Nos burlamos de que valió la pena porque está bonito grabado. Pero sí, dos meses no sentí básicamente la pierna", cuenta Sofía Reyes.