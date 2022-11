Sin agua, electricidad o internet: solo hay euforia en la ciudad de Jersón recién liberada

Jersón, Ucrania (CNN) -- Durante ocho meses, los residentes de la ciudad ucraniana de Jersón han estado viviendo bajo la brutal ocupación rusa. Pero el viernes, las fuerzas ucranianas irrumpieron en la ciudad y las tropas rusas se retiraron hacia el este.

Los residentes no tienen agua, ni conexión a internet y poca electricidad. Pero cuando un equipo de CNN ingresó a la ciudad el sábado, el ambiente era eufórico.

Mientras el equipo filmaba en vivo en la plaza central de Jersón, algunos cantaron el himno nacional mientras que otros gritaron "¡Slava Ukrayini!" – Gloria a Ucrania, un saludo patriótico.

“Nos sentimos libres, no somos esclavos, somos ucranianos”, dijo a CNN la residente Olga.

Cuando las tropas rusas llegaron al comienzo de la guerra, esta era una ciudad que trató de resistir: se llevaron a la gente, la torturaron, la desaparecieron, dijeron los residentes.

“Estábamos aterrorizados por [el] ejército ruso, estábamos aterrorizados por los soldados que pueden entrar en cualquier momento en nuestra casa, en nuestra casa, solo abren la puerta, como si estuvieran viviendo aquí, y roban, secuestran, torturan”, dijo Olga.

Pero ahora, la gente acude en masa a la plaza central de la ciudad recién liberada, envuelta en banderas ucranianas, cantando y coreando “Libertad para Ucrania”.

“Todos aquí están celebrando en la plaza aquí. La gente lleva la bandera ucraniana, abraza a los soldados, han salido a ver cómo es tener libertad”, dijo Robertson. El equipo de CNN parecía ser el primer periodista internacional en llegar al centro de la ciudad de Jersón desde que cambió de manos en las últimas 48 horas.

"We feel free. We are not slaves. We are Ukrainians, we are proud of it"@NicRobertsonCNN speaks to people inside the newly liberated Ukrainian city of Kherson https://t.co/MaEsaJyvjK pic.twitter.com/btCucScZVW

— CNN (@CNN) November 12, 2022