OPINIÓN | El Clark Kent de la vida real nunca consiguió a su Lois Lane

Roy Schwartz es historiador y crítico de la cultura pop. Es el autor de "¿Superman está circuncidado?: La historia completa judía del héroe más grande del mundo". Síguelo en Twitter, Instagram y Facebook y en royschwartz.com.

(CNN) -- "Crecimos con las historias de nuestra madre saliendo con el verdadero Clark Kent”, me dijo Dustin Neumark, de 78 años, un abogado jubilado de Highland Park, Illinois. “Y se parecía a Lois Lane”, agregó su hermano Neil, de 75 años, también abogado jubilado.

Su madre, Helen Louise Cohen, era una adolescente bonita y vivaz de cabello castaño cuando conoció a Joe Shuster, cocreador de Superman. Él le envió cartas de amor con ilustraciones, y en una de esas cartas es difícil distinguir si el dibujo es de ella o de Lois Lane.

Cohen falleció en 2018, a los 96 años. Dejó cuatro cartas y nueve ilustraciones, que sus hijos compartieron conmigo. Creen que otras fueron regaladas o robadas en sus últimos años, cuando sufría de demencia y la gente entraba y salía de su casa. Neil recordó al menos un dibujo de la figura completa de Superman.

Lo que sobrevivió son dos bocetos de Superman de la cintura para arriba, uno en su característica pose con los brazos en jarra, uno de Cohen o Lois (incluso tenían un peinado similar) y otro que es claramente de la propia Cohen. El resto son cositas lindas como ositos de peluche.

Esos dibujos estuvieron en posesión de la familia durante más de 80 años. Se consideran reliquias familiares preciadas, pero los hijos de Cohen me dijeron que nunca se les ocurrió que serían de interés para alguna persona. Después de asistir a una de mis conferencias sobre Superman, Dustin y Neil decidieron compartirlas públicamente por primera vez.

La idea revolucionaria de Joe Shuster y Jerry Siegel

Helen nació el 5 de noviembre de 1921 en una familia judía de Oklahoma. Se mudaron a Cleveland cuando ella estaba en la escuela secundaria. En broma se decía a sí misma "la Okie de Muskogee".

Shuster nació como Joseph Michael Shuster en 1914, en Toronto, hijo de inmigrantes judíos de Europa, originalmente llamado Shusterowich. En 1924, la familia se mudó a Estados Unidos y se instaló en Glenville, un barrio obrero de Cleveland.

En 1934, a la edad de 18 años, Shuster y su compañero Jerome Siegel tuvieron una idea revolucionaria: Superman. Fue el primer superhéroe, un concepto tan sin precedentes que, como Siegel detalló en sus memorias inéditas, los periódicos de EE.UU. lo rechazaron porque era demasiado fantástico para que los niños se identificaran con él.

Cuatro años más tarde, los dos finalmente vendieron la idea a DC Comics, y Superman hizo su debut en junio de 1938. Vendieron la primera historia por US$ 130 (alrededor de US$ 2.700 en dólares de hoy) y, como es bien sabido, firmaron la propiedad del personaje.

Shuster sacó gran parte del aspecto físico de Superman de Douglas Fairbanks, el héroe de acción de las películas mudas. Para Clark Kent, tomó prestado un poco de la estrella de la comedia Harold Lloyd, pero en su mayoría lo basó en sí mismo. En una entrevista de 1983 en "Nemo: The Classic Comics Library #2", Shuster se describió a sí mismo como "amable, con anteojos y muy tímido con las mujeres".

“Entonces, en la obra de arte, pudo traducirlo”, dijo Siegel en la misma entrevista. “No solo lo estaba dibujando, lo estaba sintiendo”.

Clark Kent era su realidad, mientras que Superman era el cumplimiento de sus deseos. Kent, después de todo, puede convertirse en el hombre más poderoso del mundo en cualquier momento que quisiera. La inteligente y hermosa Lois Lane puede burlarse de su torpe compañero de trabajo Kent, pero se desmaya por Superman, sin tener idea de que son la misma persona.

La novia de un cocreador de Superman

La historia que recuerdan los hijos es que su madre conoció a Shuster en 1938 cuando ella era una adolescente y él tenía poco más de 20 años. Cómo se conocieron sigue sin estar claro. Lo más probable, según los hermanos, es que Cohen conociera al padre de Shuster en el Hospital Mount Sinai, donde ella se ofreció como voluntaria y él era ascensorista, y que él se ofreciera a presentarle a su hijo. También es posible que sus padres se conocieran y fueran un poco casamenteros. También podrían haberse conocido en algún lugar de Euclid Avenue, donde los Cohen tenían una tienda de monedas y sellos, todavía propiedad de la familia, y Shuster alquiló su estudio de arte.

Cualquiera haya sido el caso, Shuster estaba lo suficientemente enamorado como para escribirle cartas de amor mientras ambos aún vivían en casa de sus padres. Las cartas son emocionantes y serias, románticas, a veces coquetas. Su tono indica una relación que todavía está en sus primeras etapas, pero que ha pasado de ser casual y ya es lo suficientemente seria como para que Shuster conociera a su familia y les enviara saludos regularmente.

Se mudó a Nueva York en algún momento entre junio y octubre de 1939 y le escribió. Comenzó la universidad ese septiembre, asistiendo a la Universidad Western Reserve (ahora Case Western Reserve) en Cleveland.

En este punto, Superman era un éxito. “Superman” #1 debutó en mayo de 1939, eventualmente vendiendo 1,3 millones de copias mensuales. En enero de 1939 comenzó una tira de periódico distribuida a nivel nacional y en noviembre se agregó una tira dominical, que pronto apareció en 230 periódicos. En septiembre de 1939, la revista Time señaló que Superman “se estaba convirtiendo rápidamente en la moda juvenil número uno en Estados Unidos”.

“¡He estado viviendo, pensando, respirando SUPERMAN hasta que es casi una parte de mí!” le escribió Shuster a Helen el 5 de noviembre de 1939, el día en que comenzó la página dominical. “Después de todos estos años”, siguió el 26 de noviembre, “el éxito finalmente ha llegado a nosotros”.

A Shuster le estaba yendo muy bien. Las cuentas varían, pero él y Siegel ganaban entre US$ 38.000 y US$ 75.000 al año (US$ 780.000 y US$ 1,6 millones en números de hoy), mucho más de lo que los jóvenes de la era de la Depresión con educación secundaria soñaban en ese entonces. Sin embargo, Shuster no mencionó nada de esto en sus cartas. Tal vez, al igual que Superman, quien cortejó a Lois como Clark desde la primera historia, quería ganársela por lo que era, no por lo que podía hacer.

El héroe no siempre consigue a la chica

La última carta que sobrevivió, fechada el 20 de diciembre de 1939, fue particularmente conmovedora. “Todas mis horas de vigilia se llenan con la idea de regresar a Cleveland”, escribió. Helen terminó la relación a pesar de todo. No era solo la distancia. Como les contó a sus hijos, Shuster simplemente era demasiado afable para ella.

Un tiempo después conoció a George Neumark en una cena para soldados judíos mientras visitaba a su tía en Muskogee. Se casaron en tres semanas.

Era un agente apuesto; más tarde recibió la Legión al Mérito y finalmente se convirtió en coronel en la 88a División de Infantería del Ejército. Después de la Segunda Guerra Mundial, regresaron a su ciudad natal de St. Charles, un pintoresco pueblo en las afueras de Chicago, donde en 1957 se convirtió en concejal y en 1961 en alcalde.

Shuster había sido clasificado como no apto para el servicio debido a una miopía severa, que estaba empeorando. Dibujar se volvió difícil y tuvo que depender de asistentes. En 1947, él y Siegel intentaron sin éxito recuperar los derechos de Superman y fueron despedidos. Shuster pasó los años siguientes sumido en una pobreza cada vez mayor mientras realizaba trabajos esporádicos, hasta que él y Siegel lograron un modesto acuerdo en 1975.

Shuster también tuvo mala suerte en el amor. Salió con otras mujeres antes y después de Helen, pero nunca duró. Había una joven llamada Francine, con la que incluso hablaron sobre el matrimonio, pero la madre de ella insistió en que los niños fueran criados como católicos, mientras que su propia madre lo prohibía, y eso fue todo.

También salió con Joanne Carter, de soltera Jolan Kovacs, la modelo que había contratado para dibujar a Lois en 1935 (el personaje ya existía en los primeros borradores, pero fue la "irreprimibilidad, la ambición y el valor" de Carter lo que le dio vida, dijo su hija a The New York Times). Eventualmente, sin embargo, se casó con Siegel en 1948.

Shuster también se casó, en diciembre de 1976, a la edad de 62 años, con Judith Calpini, una excorista. Duró 11 meses.

Se mudó al oeste de Los Ángeles y alquiló un pequeño apartamento de una habitación a unas cuadras de los Siegel. Murió en julio de 1992 a los 78 años. Estaba completamente ciego, solo y endeudado, dejando atrás nada más que recuerdos de Superman.

En mi opinión, las ilustraciones de los hermanos Neumark no son particularmente valiosas. Shuster dibujó mucho a lo largo de los años, y la mayoría de esos dibujos se venden en sitios de subastas por unos pocos miles de dólares. Pero la historia detrás de estos dibujos en particular y de las cartas, les da valor histórico. Son un vistazo a los primeros días de la existencia de Superman y a la vida privada de su cocreador.

El Clark de la vida real nunca tuvo a su Lois, pero su creación continúa cortejándola más de 80 años después.

