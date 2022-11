Amazon planea despedir a miles de empleados, reporta The New York Times

Amazon recortaría miles de empleos en los próximos días 0:34

(CNN Business) -- Amazon planea despedir a unos 10.000 empleados con trabajos corporativos y tecnológicos, reportó el diario The New York Times este lunes, citando a fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

Los recortes de empleos podrían comenzar esta semana y probablemente incluirán a trabajadores en las áreas de los dispositivos de Amazon (como su asistente de voz Alexa), así como a personas en sus divisiones minoristas y de recursos humanos, según el reporte. “El número total de despidos sigue siendo incierto”, indicó el reporte.

Amazon no respondió de inmediato a la solicitud de CNN Business para obtener comentarios este lunes. CNN no ha podido confirmar de forma independiente el reporte. The Wall Street Journal también informó este lunes que la compañía está lista para despedir a miles de trabajadores, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Amazon no contratará personal en los próximos meses 1:05

Con esta noticia, Amazon se sumaría a otras empresas tecnológicas que han anunciado despidos significativos durante las últimas semanas, en medio de una amplia incertidumbre económica y una fuerte desaceleración en la demanda que muchos gigantes tecnológicos tuvieron durante la pandemia y que los llevó a aumentar su personal. La semana pasada, Meta, matriz de Facebook, anunció que despediría a 11.000 empleados.

A principios de este mes, Amazon dijo que congelaría la contratación corporativa "durante los próximos meses", bajo el argumento de la incertidumbre económica y de "cuántas personas hemos contratado" en los últimos años. Amazon aumentó rápidamente el número de trabajadores a medida que la pandemia cambió los hábitos de consumo y el gasto hacia el comercio electrónico. Sin embargo, en su informe de ganancias más reciente, la empresa pronosticó que sus ingresos para el trimestre de vacaciones serían más bajos de lo que esperaban los analistas.

Las acciones de Amazon han caído más del 40% en 2022 hasta el momento, en medio de un desplome más amplio del mercado.

Jeff Bezos tiene un plan para repartir su fortuna 3:12

Las noticias sobre los posibles despidos ocurren justo en un momento crucial para la industria minorista, antes de la temporada de compras navideñas. A pesar de los temores de recesión y las presiones inflacionarias, la Federación Nacional de Minoristas pronostica un aumento de ventas del 6% al 8% con respecto al año pasado durante los meses de compras navideñas.

El mes pasado, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tuiteó sobre la posibilidad de una recesión inminente y escribió: “Las probabilidades en esta economía te dicen que cierres las escotillas”. En una entrevista con Chloe Melas, de CNN este sábado, Bezos dijo que los consejos estaban destinados tanto a los dueños de negocios como a los consumidores. “Quita un poco de riesgo de la mesa”, dijo. “Solo un poco de reducción del riesgo podría marcar la diferencia”.