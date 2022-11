Grupo de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022: rivales, fechas y partidos

Costa Rica, de nuevo en grupo complicado en el Mundial 0:50

(CNN Español) -- Costa Rica, que clasificó por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo, se enfrentará en el Grupo E a España y Alemania, dos de los posibles favoritos para llegar a las fases finales del Mundial de Qatar 2022, y también a Japón, uno de los asiáticos más fuertes.

En Qatar 2022, su sexta Copa del Mundo, la selección costarricense se vuelve a encontrar con un panorama complicado por el grupo que tendrá que enfrentar. Aunque podría decirse que es el rival más débil, su participación podría sorprender sobre todo después de que en Brasil 2014 alcanzó los cuartos de final tras superar un grupo muy difícil en el que competían tres campeones del mundo (Inglaterra, Italia y Uruguay), una hazaña que le valió el respeto del mundo futbolístico y el apodo de "matagigantes".

Costa Rica fue vencedora en repechajes ante Nueva Zelandia, lo cual le dio el pase a un Mundial por tercera ocasión seguida, que celebraron a lo grande en la cancha. El equipo dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez tiene en Keylor Navas un referente y un líder, pero la selección llega al Mundial con baja producción goleadora en las eliminatorias.

Costa Rica actualmente está en el puesto 31 de la clasificación de la FIFA, debajo de selecciones que no clasificaron, como Chile, Perú y Colombia.

Aquí un repaso a los primeros rivales de la selección costarricense, las fechas y horarios de los partidos del que es quizás el grupo de la muerte de Qatar 2022.

Los primeros rivales de Costa Rica

1 de 10 | Los ticos celebraron frente a los aficionados después de derrotar a Nueva Zelandia en el partido de repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en el estadio Ahmad Bin Ali el 14 de junio de 2022 en Doha, Qatar. (Joe Allison/Getty Images) 2 de 10 | La selección de Costa Rica se hizo con el último cupo que faltaba por definirse para el Mundial de Qatar 2022, que arranca en noviembre. Los jugadores costarricenses llenos de alegría en la cancha del estadio Ahmad Bin Ali Stadium, en Doha, el 14 de junio de 2022. (Joe Allison/Getty Images) 3 de 10 | Joel Campbell, jugador de los Rayados de Monterrey e ídolo del equipo, anotó el gol de la victoria a los 3 minutos de juego. (Joe Allison/Getty Images) 4 de 10 | El equipo dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez tiene en Keylor Navas un referente y un líder pero llega al Mundial con baja producción goleadora en las eliminatorias. Navas celebró así desde la cancha la victoria. (Mohamed Farag/Getty Images) 5 de 10 | El defensa del Costa Rica, Bryan Oviedo, reaccionó con lagrimas a la victoria de su equipo. (KARIM JAAFAR/AFP vía Getty Images) 6 de 10 | Yeltsin Tejeda de Costa Rica celebra después de derrotar a Nueva Zelanda en el partido de repechaje en el estadio Ahmad Bin Ali el 14 de junio de 2022 en Doha, Qatar. (Joe Allison/Getty Images) 7 de 10 | Los aficionados del Costa Rica celebraron la victoria y la clasificación de su equipo para Qatar 2022. Esta es la sexta vez que los ticos clasifican al Mundial. (Mohamed Farag/Getty Images) 8 de 10 | Costa Rica jugará en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón, en el que quizás es el grupo de la muerte del Mundial. (Joe Allison/Getty Images) 9 de 10 | Los ticos no cabían de la felicidad tras derrotar a Nueva Zelandia 1-0 en el partido de repechaje. Costa Rica es el cuarto clasificado al Mundial Qatar 2022 de la Concacaf. (KARIM JAAFAR/AFP vía Getty Images) 10 de 10 | Costa Rica actualmente está en el puesto 31 de la clasificación de la FIFA, debajo de selecciones que no clasificaron, como Chile, Perú y Colombia. Nueva Zelandia, en tanto, está en el puesto 101. (Joe Allison/Getty Images)

Costa Rica se medirá en su primer partido ante España, uno de los rivales más fuertes que enfrentará en la fase de grupos. La Roja llega a la Copa del Mundo con jugadores jóvenes y tras una buena eliminatoria: ganó 6 partidos, empató uno y sufrió una derrota. España es séptima en el ranking de la FIFA y favorita para llevarse la Copa del Mundo. En la Eurocopa de 2021 fue semifinalista tras ser eliminada por Italia, que resultó campeón.

La selección tica se enfrentará en su segundo partido a Japón, uno de los asiáticos más sólidos, que consiguió la clasificación a Qatar 2022 tras vencer a Australia (2-0). Este es el séptimo Mundial consecutivo en el que participa la selección nipona.

Su último partido de la fase de grupos lo disputará ante Alemania, un rival de jerarquía cuatro veces campeón del mundo. La selección alemana es siempre de las favoritas para ganar los mundiales de fútbol, es 11 en el ranking de la FIFA (detrás de Italia —sexto puesto—, que este año no logró clasificar) y su Copa del Mundo más reciente la ganó en Brasil 2014. En la Eurocopa que se jugó en 2021 Alemania fue eliminada por Inglaterra en octavos. Sin embargo, solamente ha perdido uno de sus últimos 40 partidos de clasificación para la Copa Mundial: en marzo de 2021 ante Macedonia del Norte (1-2), según la FIFA.

Fechas y horarios de los partidos de Costa Rica en la fase de grupos

España - Costa Rica

Miércoles 23 de noviembre

11:00 a.m. (hora Miami)

10:00 a.m. (hora CDMX y San José)

1:00 p.m. (hora Buenos Aires)

Japón - Costa Rica

Domingo 27 de noviembre

5:00 a.m. (hora Miami)

4:00 a.m. (hora CDMX y San José)

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

Costa Rica - Alemania

Jueves 1 de diciembre

5:00 a.m. (hora Miami)

4:00 a.m. (hora CDMX y San José)

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

Con información de Elizabet Pérez y Enrique Marqués