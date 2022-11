Grupo de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022: rivales, fechas y partidos

Tabárez y Uruguay, ciclo histórico con un amargo final 2:17

(CNN Español) -- Uruguay, que fue el primer campeón del mundo de la historia, se medirá ante Portugal, comandado por un Cristiano Ronaldo que quiere cerrar su carrera con la selección por lo alto, Ghana y Corea del Sur en el Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

La celeste consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2022 tras vencer a Perú en las eliminatorias. Esto después de haber tenido un arranque complicado con la salida de Óscar Washington Tabárez, quien fue su director técnico por 15 años, pero sus ultimas cuatro victorias (ante Paraguay, Venezuela, Chile y Perú) en las eliminatorias sudamericanas de este año le aseguraron su presencia en Qatar.

La selección uruguaya llega al Mundial liderada por Luis Suárez, veterano y pilar fundamental del equipo al que se suman otros talentos como Fede Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo.

Aquí un repaso a los primeros rivales de la selección uruguaya que dirige Diego Alonso, las fechas y horarios de los partidos del Grupo E.

Los primeros rivales de Uruguay en Qatar 2022

Uruguay se medirá en su primer partido ante Corea del Sur, que aseguró su clasificación a Qatar 2022 tras una victoria histórica ante Irán después de 11 años sin poder ganarle. La selección coreana comandada por un jugador de élite como Heung-min Son podría ser un rival complicado para los uruguayos. Corea del Sur se encuentra en la posición 28 del ranking de la FIFA, 15 lugares por debajo de Uruguay.

Después jugará contra Portugal, su rival más fuerte del grupo. La selección portuguesa llega a Qatar 2022 con uno de los mejores planteles de su historia con un Cristiano Ronaldo —con sed de triunfo con su país tras una temporada para el olvido con el Manchester United— y con otras estrellas como Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rubén Días, Diogo Jota o João Félix. Sin embargo, habrá que ver los resultados que obtenga en campeonato mundial después de no haber tenido un buen desempeño en la Eurocopa.

Uruguay cerrará la fase de grupos con un partido ante Ghana, uno de los equipos que se encuentran más abajo en el ranking de la FIFA (puesto 61) actualmente de las selecciones clasificadas a Qatar 2022.

Qatar 2022: Con Cristiano Ronaldo, Portugal apunta a la grandeza 1:44

Fechas y horarios de los partidos de Uruguay en la fase de grupos

Uruguay - Corea del Sur

Jueves 24 de noviembre

10:00 a.m. (hora de Montevideo)

8:00 a.m. (hora Miami)

7:00 a.m. (hora CDMX)

Portugal - Uruguay

Lunes 28 de noviembre

4:00 p.m. (hora Montevideo)

2:00 p.m. (hora Miami)

1:00 p.m. (hora CDMX)

Uruguay - Ghana

Viernes 2 de diciembre

12:00 p.m. (hora Montevideo)

10:00 a.m. (hora Miami)

9:00 a.m. (hora CDMX)

Con información de Darío Klein, Gawon Bae, Raúl Sáenz y Maximiliano Cordaro de CNN