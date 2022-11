¿Qué significa ser transgénero? Claves para entender la diferencia entre sexo y género

Los libros que sí o sí hay que leer, según Camila Sosa Villada 0:49

(CNN Español) -- Transgénero es un término general que se utiliza para describir a las personas cuya verdadera identidad de género no coincide con el sexo o el género que se les asignó al nacer. Pero ¿qué significa esto? Te lo explicamos aquí.

Para entender qué es ser transgénero hay que conocer la diferencia entre dos conceptos que en ocasiones se usan, de manera errónea, como sinónimos: sexo y género.

El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia con el sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología. En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social.

El sexo describe el sexo biológico que se asignó a una persona al nacer y se basa en las características biológicas de masculinidad o feminidad indicadas por los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.

La identidad de género es un componente del género que describe el sentido psicológico de una persona sobre su género.

"Muchas personas describen la identidad de género como un sentimiento profundo e inherente de ser un niño, un hombre o un macho; una niña, una mujer o una hembra; o de género no binario que puede corresponder o no al sexo asignado al nacimiento de una persona, al género que se presume basado en la asignación de sexo o a las características sexuales primarias o secundarias", describe la Asociación Estadounidense de Psicología.

Transgénero vs. cisgénero

Las personas se identifican como transgénero cuando su identidad, expresión y/o rol de género no se corresponde con lo que culturalmente se ha asociado a su sexo asignado al nacer. Los que se identifican con el género que está de acuerdo con las asociaciones culturales se denominan "cisgénero", según la misma fuente.

"Tenemos que entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es del género que ellas dicen que es", dijo a CNN Amit Paley, CEO de The Trevor Project, una organización de prevención del suicidio e intervención en momentos de crisis para jóvenes de la comunidad LGBTQ+. "Realmente no queremos vivir en un mundo en el que miremos a las mujeres trans y digamos que no son mujeres por el sexo que se les haya asignado al nacer", agregó, en referencia a los casos en que se desconoce la elección de género de las personas.

"Sugerir que el género no existe, sugerir que es solo el sexo que te asignaron al nacer (...) si alguien hace ese argumento, está diciendo esencialmente que las personas transgénero no existen, que solo pueden vivir en el sexo que les asignaron al nacer. Eso niega y borra la existencia de las personas transgénero y no binarias".

Con información de Kristen Rogers de CNN.