Grupo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: rivales, fechas y partidos

¿Es la Argentina de Messi favorita para ganar su grupo? 0:44

(CNN Español) -- Argentina, uno de los países favoritos para llevarse la Copa del Mundo en Qatar 2022 (y tercero en el ranking mundial de la FIFA), se enfrentará al México de Gerardo “Tata” Martino y a Arabia Saudita y Polonia en el Grupo C.

La albiceleste no solo es la favorita, también llega al torneo con un invicto histórico que consiguió en las eliminatorias sudamericanas y que le aseguraron un cupo en Qatar 2022.

Aquí un repaso a los primeros rivales de la selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, las fechas y horarios de los partidos para elegir al próximo campeón del mundo.

Los primeros rivales de Argentina

Argentina, cabeza del Grupo C, se medirá ante Arabia Saudita en su primer partido del Mundial de Qatar 2022, el cual se llevará a cabo en el estadio Lusail. Con este encuentro, la albiceleste se juega su prestigio ante un rival que parece bastante simple y comienza la que se supone será la última Copa del Mundo para Lionel Messi.

Después se enfrentará a México, una selección que llega con un ciclo de amistosos agridulce con derrota ante Paraguay, victoria sobre Perú, derrota con Colombia y goleada a Iraq.

publicidad

Para cerrar los partidos del Grupo C, Argentina jugará contra Polonia, que no llega con expectativa de protagonista, según el ranking de la FIFA. Eso sí, la selección polaca tiene al mejor delantero del mundo en los últimos años: Robert Lewandowski.

Pablo Zabaleta: esta selección invita a soñar 2:03

Si Argentina o México no ganan su primer encuentro, el choque entre la selección de Lionel Scaloni y la del “Tata” Martino podría ser definitorio para aquel equipo que no haya sumado tres puntos.

Argentina cuenta con el apoyo de la historia en los Mundiales contra México: la albiceleste eliminó a la selección mexicana en Alemania 2006 (con un golazo de Maxi Rodríguez) y Sudáfrica 2010.

Fechas y horarios de los partidos de Argentina en la fase de grupos

Argentina – Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

4:00 a.m. (hora CDMX)

5:00 a.m. (hora Miami)

Argentina – México

Sábado 26 de noviembre

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

Polonia – Argentina

Miércoles 30 de noviembre

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

Con información de Sebastián Jiménez y Elizabeth Pérez de CNN