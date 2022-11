Mike Pence: "Creo que tendremos mejores opciones en el futuro" que Trump

Pence: Trump decidió ser parte del problema en insurrección del 6 de enero 2:25

(CNN) -- El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence dijo en una parte de una entrevista recientemente publicada que él y su familia están “considerando en oración” si debería postularse para presidente en 2024 y que el país tendrá “mejores opciones en el futuro” que el expresidente Donald Trump.

Cuando David Muir, de ABC News, le preguntó si cree que puede derrotar a Trump, quien se espera que anuncie una campaña de 2024 para la Casa Blanca este martes, Pence respondió: “Bueno, eso toca que lo digan otros, y a nosotros lo que nos tocaría es decidir si queremos probar eso o no”.

Y cuando se le preguntó si cree que su exjefe debería servir nuevamente como presidente, Pence dijo: “Creo que eso depende del pueblo estadounidense. Pero creo que tendremos mejores opciones en el futuro. La gente de este país se lleva bastante bien una vez que sales de la política. Y creo que quieren ver que sus líderes nacionales comiencen a reflejar esa misma compasión y generosidad de espíritu. Y creo que, en los próximos días, creo que habrá mejores opciones”.

Pence cuenta en libro cómo vivió la insurrección del Capitolio 2:21

“Y en cuanto a mí y mi familia, estaremos reflexionando cuáles serán nuestros roles en eso”, agregó.

El exvicepresidente ha sido tímido sobre sus planes para 2024, pero durante mucho tiempo ha sido visto como un posible aspirante a la nominación presidencial republicana. Sin embargo, cualquier postulación declarada formalmente seguramente enfrentaría una fuerte oposición de Trump, cuyos partidarios necesitaría en una pelea en las elecciones primarias.

Cuando Muir lo presionó sobre por qué Trump no tomó medidas antes para detener la violencia en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, Pence dijo que “no puede explicar lo que el presidente estaba haciendo” ese día y le dijo a ABC que nunca supo de Trump o de la Casa Blanca el 6 de enero.

publicidad

El exvicepresidente, quien estuvo en el Capitolio el 6 de enero mientras se desarrollaban los actos violentos, dijo: “no sentí miedo. Me llené de indignación por lo que vi”.

Pence, haciéndose eco de un extracto de su libro publicado la semana pasada en The Wall Street Journal, describió cómo no estaba de acuerdo con su agente principal del Servicio Secreto, quien inicialmente quería que el vicepresidente abandonara el edificio del Capitolio. Como compromiso, Pence fue llevado al muelle de carga, que le dijeron que era más seguro, pero encontró la caravana posicionada para salir del Capitolio.

Pence podría preferir a alguien más y no a Trump como candidato en 2024 0:47

“Nos acompañaban a la caravana con las puertas de nuestra Suburban abiertas a ambos lados. Y vi que habían colocado vehículos en la rampa. Y simplemente me dirigí a mi líder del Servicio Secreto y le dije: 'No voy a subirme a ese auto'... Simplemente asumí que si subíamos al auto y cerrabamos esas puertas de 200 libras, no sería mi equipo en el muelle de carga, sino que tal vez alguien en la sede del Servicio Secreto simplemente le ordenaría al conductor que se fuera”, recordó Pence.

“Simplemente no quería que esos alborotadores vieran la caravana del vicepresidente alejándose a toda velocidad del Capitolio. No quería darles esa satisfacción”, agregó.

Pence participará en un foro de CNN el miércoles, un día después del lanzamiento de su próxima autobiografía “So Help Me God”. El ayuntamiento, moderado por el presentador de CNN y el corresponsal en jefe de Washington, Jake Tapper, se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York y está programado para las 9 p.m., hora de Miami.

Gregory Clary de CNN contribuyó a este informe.