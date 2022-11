¿Qué podría hacer la OTAN tras la caída de un misil en Polonia?

CNN reporta desde el sitio donde una explosión dejó dos muertos en Polonia 1:45

(CNN Español) -- Después de que se reportara que un misil impactó en una granja en Polonia —miembro de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN—, cerca de la frontera con Ucrania, las autoridades polacas convocaron a una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad nacional.

El mundo, en tanto, espera con atención la investigación, pues las implicaciones de que el proyectil hayan provenido de Rusia —si se demuestra— serían gravísimas para el desarrollo de la guerra en Ucrania.

Polonia dijo que son "misiles de fabricación rusa" los que impactaron su territorio, pero no especificó el tipo de misil ni desde dónde fue disparado.

Lo clave es que cayeron en el territorio de un país miembro de la OTAN aproximadamente al mismo tiempo que Rusia lanzó su mayor ola de ataques con misiles contra ciudades ucranianas en más de un mes.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos no puede confirmar los informes de misiles que impactaron en territorio polaco y mataron a dos personas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó haber atacado la frontera entre Polonia y Ucrania. En un breve comunicado señaló que los reportes sobre "la supuesta caída de misiles" era una "provocación deliberada para escalar la situación". Y añadió que "no hubo ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia". También mencionó que las fotos de los restos publicadas por los medios polacos "de la escena en el pueblo de Przewodow no tienen nada que ver con las armas rusas".

publicidad

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presidirá una reunión de emergencia de embajadores de la alianza el miércoles por la mañana en Bruselas para discutir “este trágico incidente”, dijo a CNN el martes la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu.

Stoltenberg dijo que es "importante que se establezcan todos los hechos", luego de hablar con el presidente polaco, Andrzej Duda, sobre la explosión en Polonia el martes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden “reafirmó el compromiso férreo de Estados Unidos con la OTAN” y los líderes acordaron que sus equipos “se mantengan en estrecho contacto para determinar los próximos pasos apropiados a medida que avanza la investigación”.

El artículo 4 y el artículo 5

Polonia está considerando pedirle a los integrantes de la OTAN discutir el artículo 4, después de los reportes de misiles.

El artículo 4 permite que cualquier país miembro solicite consultas con el resto de la Alianza y establece: "Las partes se consultarán entre sí siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vea amenazada".

En lo referente a la alianza, es más conocido el artículo 5, el principio que establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa un ataque a todas las naciones de la organización. Esta ha sido la piedra angular de la alianza de 30 estados desde que se fundó en 1949 como contrapeso a la Unión Soviética. El objetivo de este principio es disuadir a los adversarios potenciales de atacar a los miembros de la OTAN.

El artículo 5 solo ha sido invocado una vez, en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Sin embargo, la alianza puede tomar medidas de defensa colectiva sin invocar el Artículo 5, y lo ha hecho a la luz del ataque ruso a Ucrania.

Patel, del Departamento de Estado, dijo repetidamente el martes que no discutiría hipótesis cuando se le preguntó sobre los artículos 4 y 5 de la OTAN, pero dijo que la intención “es algo que sería importante” para determinar una respuesta.

“Como dije, determinaremos qué sucedió y determinaremos los próximos pasos apropiados, pero como dije, esto sucedió en la última hora, por lo que todavía nos estamos tomando el tiempo importante para descubrir los hechos exactos”, dijo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha quejado durante mucho tiempo de que la OTAN, con el tiempo, ha ampliado sus fronteras al admitir países de Europa del Este que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, lo que significa que Rusia ahora comparte una frontera terrestre con la alianza militar más grande del mundo, reduciendo así su poder geopolítico en lo que una vez fue la esfera de influencia de Moscú.

Recientemente, en febrero, exigía que la OTAN se redujera a las fronteras de 1997, antes de que las naciones bálticas de Letonia, Lituania y Estonia, las dos últimas fronterizas con Rusia, se unieran a la alianza.

El secretario de Prensa del Departamento de Defensa de EE.UU., el general Pat Ryder, dijo que Estados Unidos está "al tanto de los informes de prensa que alegan que dos misiles rusos han alcanzado un lugar dentro de Polonia cerca de la frontera con Ucrania", pero actualmente no tiene información para corroborar esos informes.

El Departamento de Defensa repitió que Estados Unidos “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN”, mientras espera más información.

Esto sería "lo peor" que la OTAN podría hacer ahora

Kurt Volker, del Centro de Análisis de Políticas Europeas y el Consejo Atlántico, y exembajador de Estados Unidos ante la OTAN dijo que no cree "que debería sorprendernos tanto el que Rusia lance todos estos ataques contra Ucrania y que accidentalmente puedan golpear a Polonia".

"Sospecho que, de hecho, eso es lo que ocurrió. Pero dicho esto, es inaceptable. Necesitamos reunirnos como la OTAN, necesitamos celebrar consultas con la OTAN. El artículo 4 lo exige en caso de cualquier preocupación que algún aliado tenga en relación con la seguridad y haga varias cosas", dijo Volker a CNN.

"Deberíamos pedir una explicación a Rusia. Lo ideal sería que los rusos nos dijeran que fue un accidente y que no tenían la intención de atacar el territorio de la OTAN", explica Volker. "Si guardan silencio o no dicen eso, creo que también debemos advertirles de que cualquier otro ataque generaría una respuesta proporcionada de la OTAN contra sus fuerzas. Eso es algo que no querrían".

"Pero creo que no debemos dejar de responder. Lo peor sería el silencio por parte de la OTAN, lo que creo que alentaría entonces a Rusia a pensar que puede salirse con la suya".

El poder militar de la OTAN

La OTAN está compuesta por 30 países (28 europeos y 2 norteamericanos) y es un grupo muy variado: desde el gigantesco Estados Unidos, primera economía mundial y hogar para unos 330 millones de personas, hasta la despoblada Islandia, una isla en el medio del Atlántico con poco más de 300.000 habitantes, y los diminutos Luxemburgo y Montenegro.

Pero entre sus miembros figuran algunas de las fuerzas armadas más potentes y capaces —e históricamente relevantes— del mundo. De acuerdo con el índice Global Firepower, entre los 15 ejércitos más poderosos del mundo, hay 5 de la OTAN: Estados Unidos (1°), Francia (7°), Reino Unido (8°), Italia (11°) y Turquía (13°).

Además, entre los miembros de la OTAN figuran tres países con arsenales nucleares —Estados Unidos, Francia y Reino Unido—, de los nueve actualmente en el mundo que cuentan con estas armas de destrucción masiva.

Estos tres países son, además, miembros permanentes —con poder de veto— del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de Germán Padinger, Paul LeBlanc, Tim Lister, Tara John, Antonia Mortensen, Anna Chernova and Emmet Lyons, CNN